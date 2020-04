భయపడొద్దు… కరోనాపై విజయం తథ్యం

వాషింగ్టన్: ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న కరోనా వైరస్ అమెరికాను మరింత భయపెడుతోంది. అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రజలకు ధైర్యం చెబుతూ… ‘మనం సొరంగం చివరన ఉన్నాం. అతి త్వరలో అమెరికా ప్రకాశించే కాంతిని చూడబోతోంది’ అన్నారు. ప్రపంచ ఆర్థిక రాజధాని న్యూయార్క్ కరోనా మహమ్మారికి కేంద్రంగా మారింది. ఆ ఒక్క నగరంలోనే 14,000కు పైగా కరోనా కారణంగా మరణించారు. వైరస్ పరీక్షల్లో ఈ నగరంలో 2,00,000 మందికి పైగా పాజిటివ్ వచ్చింది. పొరుగున ఉన్న న్యూజెర్సీలో 78,000కి పైగా కేసులు వెలుగు చూడగా, 3,800 మంది మరణించారు. ఇప్పటివరకూ అమెరికాలో 3.78 మిలియన్లకు పైగా కరోనా వైరస్ పరీక్షలు నిర్వహించామని, ఇంత భారీ సంఖ్యలో ఏ దేశంలోనూ కోవిడ్ పరీక్షలు జరగలేదని శుక్రవారం వైట్‌హౌస్ మీడియా సమావేశంలో ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

‘ఇంతటితో ముగియలేదు. తలసరిన చూస్తే వ్యాధి తీవ్రత ఉన్న న్యూయార్క్, లూసియానా వంటి చోట్ల దక్షిణ కొరియా, సింగపూర్ వంటి ఇతర దేశాల కంటే అమెరికాలో ఎక్కువ మందికే పరీక్షలు జరిగాయి. ప్రపంచంలో మిగతా దేశాలతో పోలిస్తే అమెరికాలో అత్యాధునికమైన, కచ్చితమైన పటిష్టమైన పరీక్షా వ్యవస్థ ఉంది. ఈ వైరస్‌ను అదుపు చేసేందుకు మా ప్రభుత్వం భారీ చర్యలు తీసుకోకపోతే మరణాల సంఖ్య ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేది. రెండు లక్షల మందికి ఒకటి రెండు మరణాలుండవచ్చని మొదట వేసిన అంచనా కన్నా తక్కువ సంఖ్యలోనే మరణాలు ఉండవచ్చు. మనదేశంలో ఇప్పుడు భయంకరమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రపంచంలో 184 దేశాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి. ఇందుకు కారణం లేదు. మరోసారి ఇలా జరక్కూడదు. అమెరికా సైంటిఫిక్ తెలివితేటలతో చివరకు విజయాన్ని సాధించవచ్చు’ అన్నారు. ‘మనలా ఏదీ లేదు. ఎవరూ లేరు. కనీసం మనకు దగ్గరలో కూడా లేరని అధ్యక్షుడు చెప్పారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ మైక్ పెన్స్ మాట్లాడుతూ ‘36 వేలమందికి పైగా మరణించినా, కొత్త కేసుల సంఖ్య తగ్గిందని, పశ్చిమ తీరంలో పరిస్థితి స్థిరంగా ఉందని తాజా సమాచారం అందింది’ అన్నారు.

ఇటలీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది?

సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత ఇటలీ దక్షిణ ప్రాంతంలో కరోనాను కట్టడిచేసి, వైరస్‌పై విజయం సాధించామని ఇటలీ ఆరోగ్య అధికారులు ప్రకటించారు. సంపన్నంగా ఉన్న దేశ ఉత్తర ప్రాంతంలో కంటే దక్షిణ ప్రాంతంలో కరోనాపట్ల సంసిద్ధత తక్కువగా ఉంది. ఉత్తర ఇటలీలోని మిలన్ చుట్టూ కేంద్రీకృతమైన కరోనాను కట్టడి చేయగలిగితేనే కోవిడ్ 19పై విజయం సాధించగలమని ఆరు వారాల క్రితతం ప్రధాని జియుసెప్పె కోంటే హెచ్చరించారు. ఆరు కోట్ల జనాభా ఉన్న ఇటలీ కరోనా వ్యాప్తిలో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఉత్తమ వైద్య సిబ్బంది ఉన్న ప్రావిన్సుల్లో ఈ వ్యాధి ఉధృతంగా వ్యాపించిందని, అందువల్ల ఒకవిధంగా తాము అదృష్టవంతులమని ఇటలీ భావిస్తోంది.

ఈ అంటువ్యాధి విజృభిస్తుండడంతో దాన్ని అరికట్టేందుకు జాతీయ లాక్‌డౌన్ విధించాలని కోంటే నిర్ణయించారు. ఈ నిర్ణయం తీసుకున్న మొదటి పాశ్చాత్య దేశం ఇటలీ. తాత్కాలికంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బ తిన్నా ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థను కాపాడుకుంటే దాన్నుంచి గట్టెక్కగలమని ఆయన యంత్రాంగం భావించింది. మరోవైపు… దీర్ఘకాలం లాక్‌డౌన్ విధించి కోంటే అనవసరంగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతిస్తున్నారని బిజినెస్ ప్రముఖులు విమర్శిస్తున్నారు. ఇలా ఉండగా కోవిడ్ వల్ల దేశంలో 125 మంది డాక్టర్లు మరణించారని మెడికల్ అసోసియేషన్ చేసిన అధ్యయనంలో తేలింది. దాదాపు 17 వేలమంది వైద్యసిబ్బందికి కరోనా సోకినట్టు అంతకు ముందు అనధికారికంగా వెల్లడైంది.

ఆఫ్రికాలో…

కరోనా విసురుతున్న పంజా గురించి ప్రపంచం ఆందోళన చెందుతున్నా ఆఫ్రికాలో పరిస్థితి గురించి అంతగా సమాచారం రావడం లేదు. అయితే, ఆ ఖండంలో కూడా గత ఏడాది చివర్లో ఈ మహమ్మారి వ్యాప్తి ప్రారంభమైంది. ఇంతవరకూ వెయ్యి మంది మరణించారని ఎఎఫ్‌పి సమాచారం వల్ల తెలుస్తోంది. ఈ ఖండంలో అల్జీరియాలో ఎక్కువ మరణాలు నమోదయ్యాయి. ఈ దేశంలో 364, ఈజిప్ట్‌లో 205, మొరాకోలో 135, దక్షిణాఫ్రికాలో 50 మంది మరణించారు. ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే ఆఫ్రికాలో కరోనా ప్రభావం తక్కువే. అయితే, వ్యాధి పరీక్షలకు పరిమితంగా పరికరాలుండడంతో ఈ వైరస్ వ్యాప్తి గురించి అధికారులు కూడా కచ్చితమైన అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. చాలా ఆస్పత్రుల్లో వైద్యపరికరాలు తక్కువ. అలాగే శిక్షణ పొందిన వైద్య సిబ్బంది కూడా తక్కువే. ప్రభుత్వాలు ఆంక్షలు విధించినా జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ వ్యాధి వ్యాపించే ప్రమాదం ఉందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గత నెల ఆఫ్రికాను హెచ్చరించింది. ఈ మహమ్మారిపై పోరాడాలంటే ఆఫ్రికాకు అదనంగా 44 బిలియన్ డాలర్లు అవసర మని ప్రపంచ బ్యాంక్, అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ శుక్రవారం పేర్కొన్నాయి.

