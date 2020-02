కఠోర కరోనా

నిప్పు రవ్వ మహా అగ్ని ప్రమాదంగా మారినట్టు చైనాలో మొదలైన కరోనా అంటువ్యాధి ఇప్పుడు దాదాపు 60 దేశాలకు పాకి ప్రపంచ ప్రళయమైంది. మృతుల సంఖ్యను రోజురోజుకూ పెంచుతున్నది. వ్యాధిని అంతమొందించడానికి చైనా చేస్తున్న ప్రయత్నాలు స్వల్పంగా ఫలించి అక్కడ దాని ఉధృతి తగ్గుతున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఇతర దేశాలకు అది తన మారణకాండను విస్తరింపజేస్తున్నది. ఊహించని విధంగా ఇరాన్‌లో ప్రాణాలు టపటపా రాలి పోతున్నాయి. ఇప్పటికే ఇరాన్‌లో 40 మందికి పైగా మరణించినట్టు సమాచారం. దక్షిణ కొరియా, జపాన్, హాంకాంగ్, సింగపూర్, ఇటలీ, మకావూ తదితర అనేక దేశాలు వణుకుతున్నాయి. అమెరికాలోనూ కేసులు బయటపడ్డాయి. వూహాన్ నుంచి వచ్చిన 47 మందిలో వైరస్‌ను కనుగొన్నారు. ఏ దేశానికీ వెళ్లని స్థానికుల్లోనూ వైరస్ కనిపించడంతో అమెరికా బెంబేలెత్తుతున్నది.

కరోనా వ్యాప్తి నిరోధానికి ప్రత్యేక బడ్జెట్‌ను కేటాయించింది. చైనాలో మృతుల సంఖ్య 3000 కు చేరుకుంటున్నది. ఒకవైపు ప్రాణాలను పరంపరగా బలి తీసుకుంటున్న కరోనా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థనూ కరకరా నమిలి మింగేస్తున్నది. చైనాలో మెజారిటీ కారికులు కరోనా భయంతో ఇళ్లకే పరిమితమైపోడంతో అక్కడి పలు పరిశ్రమల్లో, బహుళ జాతి సంస్థల్లో ఉత్పత్తి భారీగా దెబ్బ తింటున్నది. దాని ప్రభావం దేశ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థల మీద పడుతున్నది. కరోనా ఆసియా ఖండం బయటికి వ్యాపిస్తే ఈ సంవత్సరం ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి 1.3 శాతం మేరకు దెబ్బతింటుందని దాని కిమ్మత్తు 1.1 ట్రిలియన్ డాలర్లుండగలదని ఆక్స్‌ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. కరోనా వల్ల చైనీయుల రాబడి పడిపోయింది. ఆ మేరకు వారి ఖర్చు తగ్గిపోయింది. అందువల్ల త్రైమాసిక ఆదాయ లక్షం సాధించడం కష్టతరం కాగలదని యాపిల్ కంపెనీ తన మదుపుదార్లకు తెలియజేసింది.

అది తన ఐ ఫోన్ల సరఫరాను తగ్గించివేసింది. కరోనా కారణంగా చైనా నుంచి విడి భాగాల దిగుమతి ఆగిపోతే బ్రిటన్‌లోని తన ఫ్యాక్టరీల్లో వాటికి కొరత ఏర్పడుతుందని అది ఉత్పత్తి మీద తీవ్ర వ్యతిరేక ప్రభావం చూపిస్తుందని జాగ్వర్ ల్యాండ్ రోవర్ కార్ల ఫ్యాక్టరీ ప్రకటించింది. ఈ వైరస్ వల్ల చైనా స్థూల దేశీయోత్పత్తి (జిడిపి) వృద్ధి 2020లో 5.4 శాతానికి పడిపోతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. గత ఏడాది ఇది 6 శాతంగా నమోదయింది. చైనాలో సగానికి పైగా పట్టణ ప్రాంత ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్న చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి పడిపోడంతో సిబ్బందిని తొలగించక తప్పని పరిస్థితి తలెత్తింది. ఎవరినీ ఇళ్లకు పంపించొద్దని ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆదేశాలు వ్యర్థమైపోగల సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. కరోనా తోక ముడవకపోతే, పరిస్థితి మెరుగుపడకపోతే చైనాలోని మూడింట ఒక వంతు ఫ్యాక్టరీలు నెల రోజుల్లో చేతిలో చిల్లి గవ్వలేని దుస్థితిని ఎదుర్కొంటాయని వెయ్యి చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల్లో పరిస్థితిని పరిశీలించిన ఒక సర్వే హెచ్చరించింది.

అక్కడి ప్రైవేటు ఫ్యాక్టరీల్లో 40 శాతం మేరకు త్వరలోనే నగదు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటాయని మరో సర్వే ప్రకటించింది. తొందరలోనే పరిస్థితి మెరుగుపడితే ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊహిస్తున్న ముప్పు పరిమితం కావచ్చు. అదంతా కరోనా ఇక సోకదు అనే భరోసా కలిగించే వైద్య శాస్త్ర విజయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇప్పటికైతే దీన్ని వాడితే ఖచ్చితంగా కరోనా చచ్చి ఊరుకుంటుందని భరోసా కలిగించే మందును కనుగొన్న జాడలు లేవు. కరోనా వ్యాధి నీళ్లలో మొసలి మాదిరిగా చలి వాతావరణంలోనే విజృంభిస్తుందని శాస్త్రజ్ఞులు నిగ్గు తేల్చారు. వేసవి పెరుగుతున్న మన దేశంలో అది వ్యాపించడానికి అవకాశాలు తక్కువ. ఇది ఒక శుభ పరిణామం. కరోనా వైరస్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమను గట్టి దెబ్బ తీసింది. చైనాలోనే కాకుండా జపాన్, దక్షిణ కొరియా, జర్మనీలలోనూ, అమెరికాలోనూ ఈ వ్యాధి ఈ పరిశ్రమకు మృత్యుఘాతంగా నిరూపించుకుంటున్నది.

అధిక సంఖ్యలో జనం గుమిగూడే స్థలాల్లో, జాతరలు, మహా ప్రదర్శనలు, భారీ ఊరేగింపులు వంటివి జరిగే చోట్ల వైరస్‌లు అధికంగా, వేగంగా సోకుతాయి. అందుచేత ఎవరికి వారు అటువంటి చోట్లకు దూరంగా ఉండడం వల్ల తమను తాము కాపాడుకోగలుగుతారు. కరోనా మరి కొన్నాళ్లు పాటు కొనసాగితే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా దెబ్బ తినే ప్రమాదం ఉన్నదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కోవిడ్ 19 అనే శాస్త్రీయ నామాన్ని ధరించిన కరోనాను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. ఇతర ప్రాంతాలకు అతి వేగంగా విస్తరించే వ్యాధిగా పరిగణించే విషయం ఆలోచిస్తున్నట్టు ప్రకటిం చింది. ఇటువంటి విశ్వ విపత్తును ఎదుర్కోడానికి, అంతమొందించడానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ మరింత సంఘటితంగా కృషి చేయవలసిన అవసరం ఉంది.

More than 40 deaths reported with Coronavirus in Iran