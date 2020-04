ఇక్కడి భారతీయులకు బలిపీఠాలు

ఇప్పటికీ 40 మంది వైరస్‌తో మృతి

మొత్తం మృతులు 2108

5 లక్షల మందికి కోవిడ్ 19

న్యూయార్క్ : ప్రపంచ స్థాయిలో కరోనాకు ఇప్పుడు అతి పెద్ద హాట్‌స్పాట్‌గా మారిన అమెరికాలో భారతీయులకూ గండం ఏర్పడింది. వైరస్ ధాటికి ఇప్పటికీ 40 మందికిపైగా ఇండో అమెరికన్లు, అక్కడున్న భారతీయ జాతీయులు మృతి చెందారు. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడుంటున్న భారతీయ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇక భారతీయ మూలాలున్న వారిలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఇప్పుడు 1500 దాటింది. న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ, ఫ్లోరిడా, డెట్రాయిట్ ఇతర ప్రాంతాలలో కరోనా తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో చాలా ఏళ్లుగా అక్కడుంటున్న భారతీయ సంతతి వారు జీవన్మరణ సమస్యలు ఎదుర్కొవల్సి వస్తోంది. భారతదేశం నుంచి ఆయా ప్రాంతాలలోని తమ పిల్లల వద్దకు విజిటింగ్ వీసాలపై వెళ్లిన వందలాది మంది పెద్దవారు దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు. కరోనా వైరస్ ప్రభావంతో ఒక్కరోజులోనే రెండువేల మందికి పైగా మృత్యువాత పడ్డ దేశంగా ఇప్పుడు అమెరికా మారింది.

శుక్రవారం నుంచి 24 గంటల వ్యవధిలో అమెరికాలో కరోనా మృతుల సంఖ్య2108గా నమోదు అయినట్లు వెల్లడైంది. దేశంలో కరోనా సోకిన వారి సంఖ్య ఇప్పుడు 5 లక్షలవరకూ చేరిందని జాన్స్ హోప్కిన్స్ యూనివర్శిటీ గణాంకాలతో వెల్లడైంది. న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీలలోనే ఎక్కువగా కరోనా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఇక అమెరికాలో ఉంటూ మృతి చెందిన భారతీయులు ఏఏ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారనే విషయం కూడా ఇప్పుడు స్పష్టం అయింది. కేరళకు చెందిన వారు 17 మంది, గుజరాతీలు 10 మంది, పంజాబ్‌కు చెందిన వారు 4, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన వారు ఇద్దరు, ఒడిషాకు చెందిన వారు ఒక్కరు ఉన్నట్లు డాటాతో తేలింది. మృతులంతా 60 ఏళ్లు పైబడ్డ వారే. అయితే కరోనా బారిన పడి బలి అయిన భారతీయులలో 21 ఏండ్ల వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారు. 12 మంది ఇండో అమెరికన్లు, న్యూజెర్సీ రాష్ట్రంలో చనిపొయ్యారు.

లిటిల్ ఇండియాలో గ్రేట్ ట్రాజెడీ

భావేష్ దావే బాధ

న్యూయార్క్‌లో కూడా 15 మంది వరకూ ఇండో అమెరికన్లు మృతి చెందినట్లు నిర్థారణ అయింది. టెక్సాస్, కాలిఫోర్నియాలలో కూడా కనీసం ఒక్కొక్కరు ఇండో అమెరికన్లు కరోనాతో మృతి చెందినట్లు వెల్లడైంది. దీనితో టెక్సాస్ ప్రాంతంలోని ఇండియన్లలో కలవరం చెలరేగింది. భారత జాతీయులు అయి ఉండి అమెరికాలో ఉంటున్న వారిలో కరోనా బారిన పడి మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 12గా నమోదు అయింది. వీరిలో చాలా మంది న్యూజెర్సీలో నివాసం ఉంటున్నవారే. ఇంతకు ముందు ఇటువంటి పరిస్థితిని తాము ఎప్పుడూ చూడలేదని న్యూజెర్సీలోని ఓక్ ట్రీరోడ్‌లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్న భావేష్ దావే తెలిపారు. ఈ ప్రాంతాన్ని లిటిల్ ఇండియాగా పిలుస్తుంటారు. పలువురు భారతీయులు ఈ ప్రాంతంలో ఇతర చోట్ల వివిధ వృత్తులలో, వ్యాపారాలలో స్థిరపడ్డారు. చాలా మంది ఐటి ఉద్యోగులు న్యూజెర్సీలో ఉంటున్నారు.

న్యూజెర్సీలోని సున్నోవా అనాలిటికల్ సంస్థ ప్రధాన నిర్వహణాధికారి హన్మంతరావు మారేపల్లి న్యూజెర్సీలోని ఎడిసన్‌లో ఇటీవలే మృతి చెందారు. ఆయనకు భార్య ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారు. న్యూజెర్సీలో భారతీయ ప్రముఖుడు అయిన చంద్రకాంత్ అమిన్ కరోనాతో మృతి చెందారు. 75 సంవత్సరాల ఆయన వ్యాపారంలో స్థిరపడ్డారు. ఇక 60 ఏళ్ల మహేంద్ర పటేల్ కూడా ఇటీవలే కరోనాతో కన్నుమూశారు. ఆయనకు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అంత్యక్రియలు నిర్వహించాల్సి వచ్చింది. ఆన్‌లైన్ వేదిక ద్వారా ఆయన మిత్రులు బంధువులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. అంత్యక్రియలకు తొమ్మండుగురిని మించి అనుమతించకపోవడంతో పటేల్ అంతియ క్రియను నిర్బంధాల మధ్య ముగించాల్సి వచ్చింది. న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ ప్రాంతాలలోని భారతీయ సంతతి వారి రక్షణకు ఈ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ప్రముఖులు సంఘటితం అయ్యారు. వైరస్ పట్ల అవగావహన కల్పిస్తూ, తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్త చర్యలను వివరిస్తూ, ఆన్‌లైన్ ద్వారా ప్లాస్మా దాతల కోసం అభ్యర్థిస్తూ వస్తున్నారు.

ఈ ప్రాంతంలోని వయోవృద్ధులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. గుజరాతీ అయిన నియిలా పాండ్యా వీడియోద్వారా భారతీయ వర్గాలకు పలు విజ్ఞప్తులు చేస్తూ వస్తున్నారు. తన కుటుంబానికి చెందిన మొత్తం ఐదుగురికి వైరస్ సోకిందని, వారిలో ఇద్దరినే ఆసుపత్రిలో చేర్పించినట్లు, నగరంలో పడకల కొరత ఉండటంతో ఏమీ చేయలేకపోతున్నట్లు గుజరాతీ భాషలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడే ఉన్న 60 ఏళ్ల రసిక్ పటేల్ ఇప్పుడు విషమ స్థితిలో ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతంలోని భారతీయ సంతతి వారికి ఉచితంగా కూరగాయలు, మాస్క్‌లు అందించేందుకు కొందరు ముందుకు వచ్చారు. న్యూజెర్సీ ఇతర ప్రాంతాలలో ప్రసిద్ధిగాంచినే రాజ్‌భోగ్ స్వీట్సుకు చెందిన సంజయ్ మోడీ ఇతరులు తోటి భారతీయులను ఆదుకుంటున్నారు. వరల్డ్ హిందూ కౌన్సిల్ అమెరికా విభాగం తరఫున ఆయా ప్రాంతాలలోని భారతీయులకు ఉచిత భోజనం ఏర్పాట్లు చేశారు.

