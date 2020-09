హైద‌రాబాద్‌: మంచు విష్ణు, కాజ‌ల్ అగ‌ర్వాల్ జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ’మోస‌గాళ్లు.‘ హాలీవుడ్ దర్శకనిర్మాత జాఫ్రే చిన్ ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ హీరో సునీల్ శెట్టి, రుహాని శర్మ, నవదీప్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమా టైటిల్ మోషన్ పోస్టర్ ను విక్టరీ వెంకటేశ్ శుక్రవారం ఆవిష్కరించారు. అయితే ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం ఈ సినిమా జూన్ 5న ఇండియాలో, జులైలో హాలీవుడ్ లో విడుదల కావాల్సి ఉంది. కరోనా కారణంగా ఈ సినిమా విడుదల వాయిదా పడింది. కొన్నేళ్ల క్రితం జరిగిన ఐటి కుంభకోణం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా రూపొందింది. ఈ సినిమాపై మంచు విష్ణు భారీ ఎత్తున ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఈ సినిమా తన జీవితంలో ఓ మైలురాయిగా నిలబడుతుందన్న ఆశలో ఆయన ఉన్నారు.

Here is the Rise Of ‘Mosagallu’, title motion poster. Thank you Sri. @venkymama for launching it. 🙏 #Mosagallu https://t.co/lgTRr7tQuA

— Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) September 18, 2020