‘మోసగాళ్లు’ టీజర్ విడుదల

హైదరాబాద్ : మంచు విష్ణు హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా ‘మోసగాళ్లు’. ఈ సినిమాలో కాజల్‌ అగర్వాల్‌ విష్ణు సోదరి పాత్రలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రపంచంలో అతి పెద్దదైన ఐటీ స్కామ్‌ నేపథ్య ంలో ఈ సినిమాను తీస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు జెఫ్రీ గీ చిన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో పాన్ ఇండియా సినిమాగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ సినిమా టీజర్‌ను స్టైలిష్‌స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ విడుదల చేశారు. మంచు విష్ణుతో పాటు సినిమా యూనిట్ కు అల్లు అర్జున్ అభినందనలు తెలిపారు. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నటుడు సునీల్‌ శెట్టి విలన్‌గా నటిస్తుండగా, మంచు విష్ణుకు జోడీగా రుహీ సింగ్‌ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను మంచు విష్ణు తన సొంత బ్యానర్ లో నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నారు.

Here is a glimpse of the size of the scam in #Mosagallu. Best wishes to my childhood friend and schoolmate @ivishnumanchu & my dearest @MsKajalAggarwal. All the best to the Dir , Prod and the entire team. Here we go. #MosagalluTeaser –> https://t.co/trn8wdbGYO

— Allu Arjun (@alluarjun) October 3, 2020