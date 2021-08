అక్టోబర్ 8న ‘మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’ విడుదల

హైదరాబాద్ : అఖిల్ అక్కినేని, పూజా హెగ్డే జంటగా నటించిన సినిమా ‘మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’. ఈ సినిమాను అక్టోబర్ 8న విడుదల చేయాలని నిర్మాతలు నిర్ణయించారు. యూత్ ఫుల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను ప్రముఖ దర్శకుడు బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ రూపొందించారు. జిఎ2 పిక్చర్స్ పతాకంపై బన్నీ వాస్, వాసు వర్మ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించారు. ఎప్పుడో విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా కరోనా కారణంగా వాయిదా పడింది. హర్ష అనే ఎన్ఆర్ఐ పాత్రలో అఖిల్, విభా అనే స్టాండర్డ్ కమెడియన్ పాత్రలో పూజా హెగ్డే నటించారు. ఈషా రెబ్బ, మురళి శర్మ, వెన్నెల కిషోర్, జయప్రకాష్, ప్రగతి, ఆమని తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిన ప్రచార చిత్రాలు, పాటలు ఆకట్టుకున్నాయి. తన కెరీర్ లో ఇప్పటి వరకు సరైన విజయాన్ని దక్కించుకోని అఖిల్ ఈ సినిమాపై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. బొమ్మరిల్లు సినిమా తర్వాత సరైన హిట్ లేని భాస్కర్ కూడా ఈ సినిమా హిట్ సాధిస్తుందన్న నమ్మకంలో ఉన్నారు.

