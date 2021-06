రాయపూర్: ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని మహాసముంద్ జిల్లాలో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. కుటుంబ తగాదాల కారణంగా ఒక మహిళ తన ఐదుగురు కుమార్తెలతో కలసి రైలు కింద పడి ఆత్మహత్యచేసుకుంది. బుధవారం రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత జరిగిన ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు జరిపించాలని ముఖ్యమంత్రి భూషేష్ బఘేల్ జిల్లా యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. రాష్ట్ర రాజధాని రాయపూర్‌కు 55 కిలోమీటర్ల దూరంలో మహాసముంద్, బెల్సోండ మధ్య ఇమ్లీభట కెనాల్ వంతెన సమీపంలో రైలు పట్టాలపై గురువారం ఉదయం వీరి మృతదేహాలు కనిపించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

బెంచ గ్రామానికి చెందిన ఉమా సాహు(45) బుధవారం రాత్రి తన భర్తతో ఘర్షణ పడినట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ఘర్షణ అనంతరం ఆమె తన ఐదుగురు పిల్లలు అన్నపూర్ణ(18), యశోద(16), భూమిక(14), కుంకుం(12), తులసి(10)లను తీసుకుని గ్రామానికి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలోని రైలు పట్టాల వద్దకు పరుగెత్తి వేగంగా వస్తున్న రైలు ముందుకు దూకినట్లు మహాసముంద్ ఎఎస్‌పి మేఘా తంభూర్కర్ సాహు తెలిపారు. సూసైడ్ నోట్ ఏదీ ఇప్పటివరకు లభించలేదని, కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ఆమె చెప్పారు.

