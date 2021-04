అమరావతి: కుటుంబకలహాలతో ఓ తల్లి తన రెండేళ్ల కుమారుడిని గొంతుకోసం చంపిన దారుణ సంఘటన కర్నూలు జిల్లాలోని రుద్రవరంలో చోటుచేసుకుంది. కుమారుడిని చంపి.. తల్లి మౌనిక పురుగులమందు తాగింది. గమనించిన స్థానికులు మౌనికను చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు. కుటుంబ కలహాలే ఈ దారుణానికి కారణమని స్థానికులు తెలిపారు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Mother killed her two year old son in Kurnool district