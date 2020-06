ఆకుపచ్చ తెలంగాణే లక్ష్యం కావాలి : సంతోష్ కుమార్

హైదరాబాద్ : ఆకుపచ్చ తెలంగాణే అందరి లక్ష్యం కావాలని టిఆర్ఎస్ రాజ్యసభ సభ్యుడు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ రాష్ట్ర ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఆరో విడత హరితహారం కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఆయన కోరారు. మొక్కలు నాటి అడవులను సృష్టించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. హరితహారంలో భాగంగా గురువారం సంతోష్ కుమార్ మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. విరివిగా మొక్కలు నాటి సిఎం కెసిఆర్ కలలను సాకారం చేయాలని ఆయన కోరారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు, మొక్కలు నాటడం, అడవులు సృష్టించడం ఒక్కటే మార్గమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రతి ఒక్కరు ఐదు మొక్కలు నాటి, వాటిని సంరక్షించాలని ఆయన ప్రజలకు సూచించారు.

As part of 6th phase of prestigious @HarithaHaram programme in #Telangana participated the same by planting a #Sapling🌱.

Every sapling count. So, please participate in large numbers to make Honble CM #KCR sir’s dream a real.#GreenIndiaChallenge 🌱🌱🌱. pic.twitter.com/mL3zan0VaP

— Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) June 25, 2020