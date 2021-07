కళ్లు చాలని పళ్లు

చిన్న జామ మొక్క.. బోలెడు జామ పండ్లు

ఈ మొక్కను చూసి ఆనందభరితుడైన ఎంపి సంతోష్

మనం మొక్కను నాటితే…అది తిరిగి మనకు మేలు చేస్తుంది

ఇందుకు పల్లెప్రగతిలో నాటిన ఈ జామ మొక్కే నిదర్శనం

పల్లెప్రగతిలో భాగంగా రంగారెడ్డి జిల్లా, చేవెళ్ల మండలం, దేవునిరావెళ్లి గ్రామంలో నాటిన చిన్న జామ మొక్క తనువంతా ఫలభరితమై తనకు పట్టరాని సంతోషాన్ని కలిగించిందని రాజ్యసభ సభ్యులు, గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ సృష్టికర్త జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : అబ్బో! ఎన్ని జామపండ్లో… చిన్న జామ మొక్కకు మొత్తం జామకాయలే. గుత్తులు, గత్తులుగా కాసిన ఈ జామ మొక్కను చూస్తుంటే… మాటలు రావడం లేదు. చూడడానికి రెండు కళ్ళు చాలడం లేదు. తన మనస్సు పులకరిస్తోంది… పట్టరాని సంతోషం కలుగుతోంది. మధురానిభూతిని కల్పిస్తోందని టిఆర్‌ఎస్ రాజ్యసభ సభ్యుడు, గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ సృష్టికర్త జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్ వ్యాఖ్యానించారు. ఒక మొక్క నాటితే…దానిని ఫలాలు ఇంతలా ఉంటాయా? అని ఆశ్చర్య పోయేలా జామ మొక్కకు కాసిన జామకాయలే ఇందుకు నిదర్శమన్నారు. పల్లెప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలంలోని దేవునిరావెళ్లి గ్రామంలో నాటిన చిన్న జామ మొక్క ప్రస్తుతం నోరూరించే విధంగా దోరదోర జామపండ్లను అందిస్తోందన్నారు. ఒక విత్తనం లేదా ఒక మొక్కను నాటితే అనతి కాలంలోనే అది తిరిగి మనకు మేలు చేస్తుందన్నారు. ఊహకు అందని విధంగా పండ్లను ఇస్తోందన్నారు.

కేవలం రుచికరమే కాకుండా మానవ శరీరానికి అవసరమైన పలు రకాల పోషక విలువలను పండ్ల రూపంలో ఇస్తుందని పల్లెప్రగతిలో నాటిన ఈ జామ మొక్క తెలియజేస్తున్నదని సంతోష్‌కుమార్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ జామ మొక్కను ప్రతి ఒక్కరూ స్పూర్తిగా తీసుకుని పెద్దసంఖ్యలో మొక్కలను నాటడంతో పాటు తమ వంతుగా సమాజానికి మేలు కలిగేంచే విధంగా పనులు చేయాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రాన్ని హరిత తెలంగాణాగా మార్చాలన్న లక్షంతో ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా హరితహారం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారన్నారు. ఇందులో పెద్దఎత్తున మొక్కలను నాటుతున్నామన్నారు. అయితే ఏవో పిచ్చిపిచ్చి మొక్కలు కాకుండా ప్రజలతో పాటు జంతువులకు సైతం ఉపయోగపడే రీతిలో రకరకాల పండ్ల మొక్కలను పెంచుతున్నామన్నారు. ఇందులో భాగంగానే పల్లెప్రగతిలో తాను నాటిన జామ మొక్క పెద్దఎత్తున జామపండ్లను ఇస్తోందన్నారు. ఇది తనకు చెప్పరాని ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని కలిగిస్తోందని బుధవారం తన ట్విట్టర్ ద్వారా సంతోష్‌కుమార్ వెల్లడించారు.

How cute is this? You just have to sow a seed or plant a sapling. Rest is assured. Happy to see this miniature guava, should I say tree or just a plant, offers it’s fruits for us in a #PallePragathi in Devuniravally, Chevella Mandal of RR dist. #GreenIndiaChallenge 🌱 pic.twitter.com/DL8dkU5w3X

— Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) July 7, 2021