సెంట్రల్ విస్టా నిర్మాణంలో భాగంగా పలు ప్రస్తుత భవనాలు నేలమట్టం

న్యూఢిల్లీ: నూతన పార్లమెంటు భవనం కాంప్లెక్స్ నిర్మాణంలో భాగంగా పార్లమెంటు సభ్యులకు చాంబర్లు నిర్మించడం కోసం ప్రస్తుతం ఢిల్లీలోని ల్యూటెన్స్‌లో ఉన్న శ్రమశక్తి భవన్, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ భవన్‌లను మొదట కూల్చివేస్తారని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం రఫీ మార్గ్, సంసద్ మార్గ్‌లో ఉన్న శ్రమశక్తి భవన్, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ భవన్‌ల స్థానంలో ఎంపిల కార్యాలయాలు వస్తాయని సెంట్రల్ విస్టా ప్రాజెక్టు మాస్టర్ ప్లాన్‌ను రూపొందించిన హెచ్‌సిపి డిజైన్ , ప్లానింగ్ అండ్ మేనేజిమెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అధికారి ఒకరు చెప్పారు. ఈప్లాన్ ప్రకారం పార్లమెంటు కాంప్లెక్స్‌లోని ఎంపిల చాంబర్స్‌ను ప్రధాన భవనాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ ఒక టన్నెల్‌ను నిర్మిస్తారు. కొత్త పార్లమెంటులో ఆరు పార్లమెంటు కమిటీ రూమ్‌లు కూడా ఉండాయని ఆ అధికారి చెప్పారు.

నూతన పార్లమెంటు భవనానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ నెల ప్రారంభంలో శంకుస్థాపన చేసిన విషయం తెలిసిందే. కాగా వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల కార్యాలయాలను తాత్కాలికంగా తరలించడం కోసం ప్రభుత్వం సెంట్రల్ ఢిల్లీలో గోల్ మార్కెట్, కెజి మార్గ్, ఆఫ్రికా అవెన్యూ సమీపంలో, తాల్‌కటోరా స్టేడియం దగ్గర నాలుగు ప్రదేశాలను ప్రభుత్వం గురించింది. వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు సాఫీగా కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి వీలుగా భవనాల కూల్చివేతను దశలవారీగా చేపడతారని ప్రభుతంవ వర్గాలు తెలిపాయి. వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల కోసం ఉమ్మడి సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్‌ను నిర్మించడం కోసం ప్రస్తుతం ఉన్న శాస్త్రి భవన్, ఉద్యోగ్ భవన్, నిర్మాణ్ భవన్, కృషి భవన్‌లాంటి పలు భారీ భవనాలను కూల్చివేయాల్సి ఉంటుంది.

MPs offices to come up in place of two buildings