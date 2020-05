ధోనీ ఓ అద్భుత క్రికెటర్: గ్రేగ్ చాపెల్

ముంబై: ప్రపంచ క్రికెట్‌కు లభించిన అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లలో మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ ఒకడని ఆస్ట్రేలియా మాజీ దిగ్గజం గ్రేగ్ చాపెల్ అభిప్రాయపడ్డాడు. ఫార్మాట్ ఏదైనా అంకితభావంతో ఆడడంలో ధోనీకి ఎవరూ సాటిరారన్నాడు. జట్టును ముందుండి నడిపించడంలో అతన్ని మించిన కెప్టెన్ మరోకడూ లేదన్నాడు. కెప్టెన్‌గా, ఆటగాడిగా, వికెట్ కీపర్‌గా ధోనీ జట్టుపై తనదైన ముద్ర వేశాడన్నాడు. ఇందుకు అతని సారథ్యంలో భారత క్రికెట్ జట్టు సాధించిన విజయాలే నిదర్శనమన్నాడు. సంయమనంతో ఆడుతూ జట్టును విజయపథంలో నడిపించడంలో ధోనీ మంచి పరిణితి సంపాదించాడని, అతనిలాంటి క్రికెటర్ లభించడం టీమిండియా అదృష్టమని చాపెల్ పేర్కొన్నాడు. మరి కొన్నేళ్ల పాటు అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో కొనసాగే సత్తా ధోనీకి ఉందన్నాడు.

MS Dhoni is one of the great Cricketer: Greg Chappell