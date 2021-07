సోలార్ ఆధిపత్యానికి పోటీ పడుతున్న ముకేశ్, అదానీ

న్యూఢిల్లీ : సోలార్ ఇంధన విభాగంలో దేశీయ వ్యాపార దిగ్గజాలు ముకేశ్ అంబానీ, గౌతమ్ అదానీ మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొననుంది. అంబానీ ఇటీవల పునరుత్పాదక ఇంధన విభాగంలోకి ప్రవేశించనున్నట్టు ప్రకటించారు. దీంతో సోలార్ టారిఫ్‌లు, ఇతర అంశాల్లో ఆయన ప్రత్యర్థి బిలియనీర్ గౌతమ్ అదానీకి గట్టి పోటీనివ్వనున్నారని పరిశ్రమ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. 2030 నాటికి 450 గిగావాట్స్ (జిడబ్లు)తో నాలుగు రెట్లు గ్రీన్ ఎనర్జీ సామర్థ్యాన్ని పెంచాలన్నది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కల. అయితే ప్రపంచంలోనే రెండు అత్యంత ప్రజాధరణ కల్గిన దేశంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ సామర్థాన్ని పెంచాలనే మోడీ లక్షం లో ఈ ఇద్దరు వ్యాపార దిగ్గజాలు ముందు వరుస లో ఉన్నారు.

వీరిద్దరు నిర్వహణలో ఒకే రంగాలు లేకుండా ఉన్నారు. అయితే పునరుత్పాదక ఇంధ న రంగంలో మాత్రం ముకేశ్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, గౌతమ్ అదానీకి చెందిన అదానీ గ్రూప్‌ల మధ్య పోటీ వాతావరణం నెలకొననుంది. టెలికామ్, రిటైల్‌తో పాటు అంబానీ కుటంబం పెట్రోకెమికల్స్, టెక్స్‌టైల్స్ వ్యాపారంలో వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించింది. ఇక స్వయం నిర్మిత బిలియనీర్‌గా పేరు సంపాదించిన అదానీ విద్యుత్ ఉత్పత్తి, మార్పిడి, పంపిణీ, అలాగే పోర్ట్, ఎయిర్‌పోర్ట్‌ల నిర్వహణ వంటి వ్యాపారాల్లో సత్తా చాటుతున్నారు.

