నిర్భయ దోషి మరో పిటిషన్

లాయర్లను తప్పుబడుతూ సుప్రీంను ఆశ్రయించిన ముఖేష్

న్యూఢిల్లీ : నిర్భయ దోషులలో ఒకరైన ముఖేష్ సింగ్ శుక్రవారం కీలకమైన పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఉరి శిక్ష నివారణకు తనకున్న చట్టపరమైన మార్గాలన్నింటిని పునరుద్ధరించాలని పిటిషన్‌లో తెలిపారు. తనకు తుది మార్గాలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని తన లాయర్లు దాచిపెట్టారని, వీటి గురించి తనకు తెలియకుండా చేశారని ముఖేష్ విన్నవించుకున్నారు. సీనియర్ న్యాయవాది ఎంఎల్ శర్మ ఈ దోషి తరఫున పిటిషన్ వేశారు. నిర్భయ దోషులకు ఈ నెల 20వ తేదీన తెల్లవారుజామునే ఉరిశిక్షల అమలకు డెత్‌వారంట్లు తిరిగి జారీ అయ్యాయి. ఈ దశలో ముఖేష్ పిటిషన్ కీలకంగా మారనుంది. తన విషయంలో నేరపూరిత కుట్ర జరిగిందని, కేంద్రం, ఢిల్లీ ప్రభుత్వం, లాయర్ వృందా గ్రోవర్ కలిసికట్టుగా వ్యవహరించి తనకు న్యాయం దక్కకుండా చేశారని పిటిషనర్ ఆరోపించారు.

తనకున్న చట్టపరమైన మార్గాలను తెలియకుండా చేశారని పేర్కొన్నారు. తమ క్లయింట్ తరఫున దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో లాయర్ శర్మ ఈ కేసులో తొలి ప్రతివాదిగా హోం మంత్రిత్వశాఖను, రెండో ప్రతివాదిగా ఢిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని, మూడో ప్రతివాదిగా ఓ దశ లాయర్ వృందా గ్రోవర్, నాలుగో ప్రతివాదులుగా ఇతర లాయర్లను చేర్చారు. వీరు మోసపూరిత చర్యలతో, తనను తప్పుదోవ పట్టించడం ద్వారా తాను తనకున్న చట్టపరమైన మార్గాలను వినియోగించుకోలేకపోయినట్లు, ఉరితేదీ దగ్గరపడుతోన్న దశలో తనకు చిట్టచివరి మార్గాల పునరుద్ధరణ జరగాల్సి ఉందని లాయర్ తరఫున పిటిషనర్ తెలియచేసుకున్నారు.

రాజకీయ కారణాలు, బయట ఉన్న భావోద్వేగ అంశాల కారణంగా తనపై ఆయా ప్రతివాదులు కుట్రకు దిగారని, కొందరు అధికారులు తీహార్ జైలులోని తన వద్దకు వచ్చి మాయ మాటలు చెప్పి తప్పుడు పత్రాలపై సంతకాలు చేయించుకుని వెళ్లినట్లు తనకు ఇప్పుడు తెలుస్తోందని వాపొయ్యారు. తన క్షమాభిక్ష, శిక్ష తగ్గింపు అభ్యర్థనలు దాఖలు చేయాల్సి ఉందని చెప్పి తెల్లకాగితాలపై సంతకాలు తీసుకుని వెళ్లారని, ఇది పెద్ద కుట్ర అని ఇప్పుడు తెలుస్తోందని అభ్యర్థనలో తెలిపారు. అయితే ఈ తాజా పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టు స్పందన శుక్రవారం వెల్లడి కాలేదు. దీనిపై విచారణ జరుపుతుందా? పిటిషన్‌ను స్వీకరిస్తుందా అనేది స్పష్టం కాలేదు.

