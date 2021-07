ఆకాశ బాటసారులకు ‘పుర’ పూలదారి

శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి ఆరాంఘర్ వరకు పూర్తిస్థాయిలో మల్టీలెవల్ ప్లాంటేషన్‌ను చేపట్టాలి

జిహెచ్‌ఎంసి అధికారులను ఆదేశించిన సిఎస్

మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం పరిశీలించిన సోమేష్‌కుమార్

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ నుంచి ఆరాంఘర్ వరకు పూర్తిస్థాయిలో మలీలెవల్ ప్లాంటేషన్‌ను చేపట్టాలని జిహెచ్‌ఎంసి కమిషనర్‌ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్‌కుమార్ ఆదేశించారు. రాజేంద్ర నగర్ సర్కిల్‌లోని ఆరాంఘర్ చౌరస్తా నుంచి శంషాబాద్ వరకు దాదాపు రెండున్నర కిలోమీటర్ల దూరంలో రోడ్డుకిరువైపులా చేపట్టిన మల్టీలెవల్ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్‌ను చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేశ్ కుమార్ శుక్రవారం పరిశీలించారు. జిహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్ డి.ఎస్.లోకేష్ కుమార్, అర్భన్ బయోడైవర్సిటీ అడిషనల్ కమిషనర్ కృష్ణ, జోనల్ కమిషనర్ అశోక్ సామ్రాట్‌లతో కలిసి సిఎస్ సోమేశ్‌కుమార్ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్‌ను పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఎయిర్ పోర్ట్ నుంచి వచ్చే దేశ, విదేశీ ప్రయాణికులు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో నగరంలో ప్రవేశించే విధంగా గ్రీనరిని పెంపొందించాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు.

ప్రధాన రహదారి మధ్యలో ఉన్న రోడ్డు డివైడర్లలోనూ పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు నాటాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా ప్లాంటేషన్ వివరాలు, మొక్కల జాతుల వివరాలను సిఎస్ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. నగరంలో ఈ మల్టీలేవల్ ప్లాంటేషన్ చేపట్టేందుకు అనువుగా ఉన్న రహదారుల్లో చేపడుతున్నామని కమిషనర్ లోకేష్‌కుమార్ తెలిపారు. ఇప్పటికే మియాపూర్ బస్‌డిపో, బికె ఎన్‌క్లేవ్ రోడ్డు, రాందేవ్ గూడ నుంచి నెక్నాంపూర్ రోడ్, మల్కాజ్ గిరి సర్కిల్ లోని జడ్‌టిసి నుంచి ఎన్‌ఎఫ్‌సి వరకు ఈ ప్లాంటేషన్‌ను చేపట్టామని ఆయన వివరించారు. అనంతరం హరితహారంలో భాగంగా సిఎస్ సోమేశ్‌కుమార్ మొక్కలు నాటారు.

సిఎస్ సూచనల మేరకు ప్లాంటేషన్

గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌లోని ప్రధాన రహదారుల వెంట నాలుగు నుంచి ఆరు వరసలో వినూత్నంగా మొక్కలను పెంచాలని జిహెచ్‌ఎంసీ నిర్ణయించింది. మల్టీలెవల్ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్‌గా వ్యవహారించే ఈ విధానం ద్వారా ఎక్కడైతే రహదారులకిరువైపులా అధిక విస్తీర్ణంలో ఉన్న స్థలంలో పూల మొక్కలైన తీగ జాతి మొక్కలు కాగితం పూలు, పూల పొదల మొక్కలు మొదటి వరుసలో, ఒక ఫీట్ వరకు ఎదిగే పొగడ, భిజ్ఞోనియా మెగాఫోటమికా జాతి మొక్కలు, చివరి వరుసల్లో ఏపుగా పెరిగి నీడ నిచ్చే వేప, రావి, మర్రి తదితర చెట్లను నాటుతారు. ఈ విధానంతో ముందుగా కనువిందు చేసే పూల మొక్కలు, రెండు మూడు ఫీట్లు దట్టంగా పెరిగే మొక్కలు, చివరగా ఏపుగా పెరిగే చెట్ల ద్వారా ఆయా మార్గాల్లో వెళ్లే ప్రయాణికులు వాహనదారులకు ఈ మల్టీలెవల్ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కనువిందు చేస్తాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్ సూచనల మేరకు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ విధమైన ప్లాంటేషన్‌ను జిహెచ్‌ఎంసీ పెద్ద ఎత్తున చేపట్టింది.

Multilayer avenue platation to be taken up along main roads