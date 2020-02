ఐదు రూపాయల చిల్లర కోసం హత్య

ముంబయి: ఐదు రూపాయల చిల్లర కోసం గ్యాస్ స్టేషన్ సిబ్బంది ఓ వాహనదారుడి ప్రాణాలు తీసిన సంఘటన మహారాష్ట్రలోని బొరివలి తూర్పు ప్రాంంతంలో మెగతానా గ్యాస్ స్టేషన్‌లో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… రామదులార్ సింగ్ యాదవ్(68) మంగళవారం సాయంత్రం తన వాహనానికి మెతగానా అనే బంక్ లో గ్యాస్ నిప్పించాడు. అనంతరం ఐదు రూపాయలు చిల్లర కోసం గ్యాస్ సిబ్బంది అతడితో గొడవకు దిగారు. దీంతో ఐదుగురు సిబ్బంది అతడిని తిట్టడమే కాకుండా మూక దాడికి పాల్పడ్డారు. తీవ్ర గాయాలతో ఇంటికిచేరుకున్న సింగ్ వెంటనే చనిపోయాడు. సింగ్ కుమారుడు సంతోష్ యాదవ్ తన తండ్రిపై గ్యాస్ స్టేషన్ సిబ్బంది దాడి చేయడంతో చనిపోయాడని కస్తుర్బా రోడ్డు పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నామని తెలిపారు.

Mumbai man killed for change of just Rs 5,he demanded return of the balance Rs 5 from the attendant,five persons there surrounded him, attack on Yadav