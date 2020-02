ద్వేష భాష!

దేశంలో వీస్తున్న గాలి ద్వేషాన్ని నింపుకున్నదా, భాష అసహనాన్ని పులుముకున్నదా? పరిశీలించి చూస్తే ఇది ఎంత మాత్రం అసంబద్ధమైన ప్రశ్న కాదని స్పష్టమవుతుంది. ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పౌరసత్వ సవరణ (సిఎఎ) చట్టానికి నిరసనగా జరుగుతున్న సభలలో కొంత మంది చేస్తున్న ప్రకటనలు, అదే సమయంలో కీలక పదవుల్లోని భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్దలు ఒకరిద్దరు వెలిబుచ్చుతున్న అభిప్రాయాలు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. దేశ విభజన సమయంలోనే ముస్లింలందరినీ పాకిస్థాన్‌కు పంపించివేసి అక్కడి హిందువులందరినీ ఇక్కడికి రప్పించి ఉంటే ఇప్పుడీ బాధలు ఉండేవి కాదని కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్ బీహార్‌లోని పూర్నియాలో గురువారం నాడు చేసిన ప్రకటన ఎంతటి హేయమైనదో, అవాంఛనీయమైనదో చెప్పనక్కర లేదు.

ఈయన గతంలోనూ ఇలాంటి ప్రకటనే చేసి విమర్శలకు గురయ్యారు. కాని మార్పు రాలేదు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి అనుకూలంగా ప్రచారం చేయడానికి బీహార్ వెళ్లిన గిరిరాజ్ సింగ్ చేసిన ఈ విద్వేషపూరిత ప్రకటన పట్ల బిజెపి మిత్రపక్షాలు, జెడి(యు), ఎల్‌జిపిలు అభ్యంతరం చెప్పాయి. ఎల్‌జిపి సభ్యులెవరైనా ఇటువంటి ప్రకటన చేసి ఉంటే దానికి తాను బాధ్యత వహించి, ఆ వ్యక్తిపై తక్షణమే చర్య తీసుకొని ఉండేవాడినని ఆ పార్టీ అధినేత చిరాగ్ పాశ్వాన్ అన్నారు. గిరిరాజ్ సింగ్ వంటి వారి ప్రకటనలు బిజెపికి తల నొప్పి తెస్తున్నాయని ఆయన ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడానికి బదులు తన శాఖ వ్యవహారాల మీద దృష్టి పెడితే బాగుంటుందని జెడి(యు) ప్రతినిధి అభిప్రాయపడ్డారు. బిజెపిలోని తీవ్ర హిందూత్వ వాదుల ప్రకటనల ధోరణి ఇలా ఉంటే అఖిల భారత మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ (ఎఐఎంఐఎం) మాజీ శాసన సభ్యుడు (ముంబై) వారిస్ పఠాన్ కొద్ది రోజుల క్రితం సిఎఎ వ్యతిరేక సభలో మాట్లాడిన తీరు కూడా జుగుపాకరంగా ఉంది.

‘సిఎఎకి వ్యతిరేకంగా మీరు మీ మహిళలను (షహీన్ బాగ్) ముందుకు తెస్తున్నారని వారంటున్నారు. మా సివంగుల (ఆడ సింహాలు) పోరాటానికే వారికి చెమటలు పడుతున్నాయి, మొత్తం దేశంలోని 15 కోట్ల మంది ముస్లింలు తలచుకుంటే వంద కోట్ల వరకు ఉన్న వారు (హిందువులు) ఏమైపోతారో చెప్పనక్కరలేదు’ అని వారిస్ పఠాన్ అన్న మాటలు ఎంతటి ద్వేషపూరితమైనవి, మరెంత రెచ్చగొట్టే విధంగా ఉన్నాయో తెలుస్తూనే ఉంది. ఇందుకు సాటి సిఎఎ వ్యతిరేక ఉద్యమకారుల నుంచి, ముస్లిం ల నుంచి తీవ్రమైన వ్యతిరేకతను ఆయన ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆయనపై చర్య తీసుకుంటామని ఎఐఎంఐఎం ప్రకటించింది. గిరిరాజ్ సింగ్ మీద కూడా బిజెపి జాతీయ నాయకత్వం ఇటువంటి ప్రకటన చేసి ఉంటే బాగుండేది. వారిస్ పఠాన్ వ్యాఖ్యను మరో సిఎఎ వ్యతిరేక ఉద్యమకారిణి, నటి స్వర భారతి తీవ్రంగా ఖండించారు. ఎటువంటి తీవ్రమైన సమస్య ఎదురైనా అది ఎవరికి ఎంతటి మనస్తాపాన్ని మరెంత అసౌకర్యాన్ని కలిగించినా సభ్యతను, మానవత్వాన్ని మరచిపోయి ఈర్షా ద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే రీతిలో మాట్లాడడం తగదు.

కేంద్రంలోని బిజెపి నాయకత్వంలో గల ఎన్‌డిఎ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు కొన్ని దేశంలో కొన్ని వర్గాల ప్రజల మధ్య భయానుమానాలను కలిగించేవిగా ఉన్న మాట వాస్తవం. కశ్మీర్‌కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కలిగించే ఆర్టికల్ 370 రద్దు, పొరుగు దేశాల నుంచి వచ్చి స్థిరపడిన ముస్లిమేతరులకు మాత్రమే పౌరసత్వం కలిగించడానికి అవకాశమిచ్చిన సిఎఎను తీసుకురావడం, అసోంలో మాదిరిగా జాతీయ పౌరసత్వ చిట్టాను తయారు చేస్తామని పదే పదే ప్రకటించడం అందుకు పూర్వరంగం అనిపిస్తున్న జాతీయ జనాభా రిజిస్టర్ తయారీకి ఏర్పాట్లు చేయడం వంటి చర్యలు దేశంలోని ముస్లిం జనాభాలో భయోత్పాతాన్ని కలిగించిన మాట కాదనలేని చేదు వాస్తవం. సిఎఎకి వ్యతిరేకంగా నిరవధికంగా ఆందోళనలు సాగుతున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేకపోగా స్వయంగా ప్రధాని మోడీయే ఆ విషయంలో వెనుకకు తగ్గే ప్రసక్తే లేదని తాజాగా ప్రకటించడం ఆందోళనకారులు సహనం కోలోయే స్థితిని సృష్టించిందని బోధపడుతున్నది.

బెంగళూరులో ఒక యువతి వేదికపైనే పాకిస్థాన్ అనుకూల ప్రకటన చేయడం, మరొక ఆమె జమ్ముకశ్మీర్ స్వాతంత్య్రాన్ని కోరే ప్లకార్డు పట్టుకొని కనిపించడం వంటివి ఇందుకు ఉదాహరణలుగా పేర్కొనవచ్చు. వీరిపై ప్రభుత్వ యంత్రాంగం తగిన రీతిలో వ్యవహరించడం సహజం. అందులోనూ బిజెపి పాలనలోని కర్నాటకలో ఒకింత కఠిన చర్యలే తీసుకుంటే ఆశ్చర్యపోన వసరం లేదు. అయితే సిఎఎపై నిరసనలు అదే పనిగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో అవి ఇటువంటి మరిన్ని ద్వేషపూరిత ప్రకటనలకు దారి తీయడం దేశానికి హితవు కాదు. అన్ని వైపుల వారూ సంయమనం పాటించడం ఇప్పటి ప్రత్యేక చారిత్రక అవసరం.

Muslims should have been sent to Pakistan in 1947