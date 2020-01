ఢిల్లీ: ట్రిపుల్ తలాఖ్ రద్దుతో మైనార్టీ మహిళలకు న్యాయం జరిగిందిన రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ తెలిపారు. పార్లమెంటు సమావేశాలు ప్రారంభకాగానే ఉభయసభలనుద్దేశించి రాష్ట్రపతి మాట్లాడారు. భారత్ అనేక రంగాల్లో కొత్త రికార్డులను నమోదు చేసిందని కొనియాడారు. ట్రాన్స్‌జెండర్స్ హక్కులను ప్రభుత్వం కాపాడుతుందని వివరించారు. జమ్మూ, కశ్మీర్, లఢక్‌లు అభివృద్ధిలో ముందుంటాయని, హింస వల్ల దేశ ప్రతిష్ట దిగజారుతుందని, ఐదేళ్లుగా అమలు చేసిన పథకాలతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారత్‌కు ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చిందని రామ్ నాథ్ కోవింద్ ప్రశంసించారు. బ్యాంకింగ్ రంగంలో భారత్ ఎంతో అభివృద్ధి చెందిందని, ఈజ్ ఆఫ్ డూయిండ్‌లో భారత్ దూసుకపోతుందని మెచ్చుకున్నారు. ప్రజలకు మేలు చేసే ఎన్నో నూతన చట్టాలను తీసుకొచ్చామన్నారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటామని, సబ్‌కా సాత్, సబ్‌కా వికాస్ నినాదంతో ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని, ఆర్టికల్ 370 రద్దు, కర్తార్‌పూర్ కారిడార్ ప్రారంభించడం చారిత్రాత్మకమన్నారు. ఈ దశాబ్ధం భారత్‌కు ఎంతో కీలకమైందని నొక్కి చెప్పారు. గత సమావేశాల్లో కీలకమైన ఎన్నో బిల్లులను ఆమోదించామని, నవ బారత నిర్మాణమే లక్ష్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని కోరారు. పట్టణాల్లో ఉన్న అన్ని సౌకర్యాలు గ్రామాలకు విస్తరించాలన్నారు. సిఎఎ అంశాన్ని ప్రస్తావించిన సమయంలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగాన్ని విపక్షాలు అడ్డుకున్నాయి. సిఎఎ వల్ల ఎవరికీ అన్యాయం జరగదని స్పష్టం చేశారు. గాంధీజీ స్ఫూర్తితో పాకిస్తాన్‌లో ఉన్న హిందువులు, సిక్కులు, క్రైస్తవులకు పౌరసత్వం ఇస్తున్నామని, పాకిస్తాన్‌లో మైనార్టీలపై దాడులు జరుగుతున్నాయన్నారు.

