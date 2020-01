కాన్‌బెర్రా: ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు రఫెల్ నాదల్ ఓ బాలిక ముద్దు పెట్టిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆర్జెంటీనా ఆటగాడు ఫెడరికో డెల్బోనిస్‌తో నాదల్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నప్పుడు అతడు టెన్నిస్ బంతిని సర్వీస్ చేస్తుండగా ఎంపైర్ దగ్గర ఉన్న బాలిక తలకు తగిలింది. వెంటనే నాదల్ ఆమె దగ్గరకు చేరుకొని తలపై నిమిరాడు. అనంతరం ఆమెను దగ్గరికి తీసుకొని చెంపపై ముద్దు పెట్టాడు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తోంది. దీంతో నాదల్ ను కొనియాడుతూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. టెన్నిస్ అభిమానులు ఆ బాలికను లక్కీ గర్ల్ అని సందేశాలు పెడుతున్నారు.

Nadal accidentally hits ball on a girl’s, kiss her, rafel was returning a serve by Argentina’s Federico Delbonis when the ball hit on the head of the girl