సీనియర్ స్టార్ నాగార్జున ‘మన్మధుడు 2’ చిత్రం చేస్తున్న సమయంలోనే ‘బంగార్రాజు ’చిత్రం చేస్తారంటూ వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఏదో కారణం వల్ల ఈ సినిమాను ఆయన మరోసారి వాయిదా వేశారు. కాస్త గ్యాప్ తీసుకున్న నాగార్జున ఇప్పుడు ఒక పోలీస్ స్టోరీని చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లుగా సమాచారం. గతంలో ఈ సీనియర్ స్టార్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా కనిపించారు. కానీ ఈసారి చాలా ప్రత్యేకమైన పోలీస్ పాత్రలో ఆయన కనిపించబోతున్నట్లుగా తెలిసింది. పోలీస్ ఆపరేషన్ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం సాగుతుందని అంటున్నారు.

వచ్చే నెలలో షూటింగ్ ప్రారంభం కావాల్సిన ఈ చిత్రం కోసం ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతోంది. ఇందులో భాగంగా హాలీవుడ్ నుండి స్టంట్ మాస్టర్, టెక్నీషియన్స్‌ను పిలిపించి వారితో వర్క్ షాప్ నిర్వహిస్తున్నట్లుగా తెలిసింది. దాదాపు 50 మందికి ప్రత్యేకమైన శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నారట. భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ చిత్రాన్ని మ్యాట్నీ మూవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మించనుంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మరికొన్ని రోజుల్లో తెలియనున్నాయి.

Nagarjuna to play a police officer in his next movie