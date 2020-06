సీనియర్ స్టార్ నాగార్జున సినిమాల ఎంపిక ఎప్పుడూ కొత్తగానే ఉంటుంది. టాలెంట్ దర్శకులకు ఆయన ఎక్కువగా అవకాశాలిస్తారు. కాగా హిట్ లేక హీరోగా కథ ముగిసింది అనుకున్న హీరో రాజశేఖర్‌కు ‘గరుడవేగ’ లాంటి కమర్షియల్ హిట్ అందించి తన టాలెంట్ ఏంటో చూపించిన డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ సత్తార్ చెప్పిన కథకు నాగార్జున గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టు తెలిసింది. ప్రవీణ్ సత్తారు ఓ రైతు కథను పక్కా పవర్‌ఫుల్ యాక్షన్ స్క్రిప్ట్‌గా రాసుకున్నాడట. ఓ రైతు తప్పిపోయిన తన కూతురు కోసం వెతికే క్రమంలో అతను చేసే రిస్క్‌కి సంబంధించిన సీన్స్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయని తెలిసింది. తన ఇమేజ్‌కి ఈ కథ చాలా కొత్తగా ఉంటుందని నాగార్జున ఫీల్ అయినట్లు… అందుకే వెంటనే ఈ సినిమా ఓకే చేసినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ సీనియర్ స్టార్ అహిషోర్ సాల్మన్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘వైల్డ్ డాగ్’ అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. టైటిల్, ఫస్ట్‌లుక్ పోస్టర్ కొత్తగా ఉండటంతో ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలున్నాయి.

Nagarjuna to play as farmer his next movie