స్పోర్ట్స్ అకాడమీలో యువ బాక్సర్ ఆత్మహత్య

ముంబయి: 19 ఏళ్ల బాక్సర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన మహారాష్ట్రలోని అకోలా ప్రాంతంలో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. ప్రణవ్ రౌత్ (19) అనే బాక్సర్ జాతీయ స్థాయిలో బాగా రాణించాడు. జాతీయ స్థాయి బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ పోటీల్లో రౌత్ మహారాష్ట్ర తరఫున ఆడాడు. అకోలాలోని స్పోర్ట్ అకాడమీలో రౌత్ శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు. శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రణవ్ తన గదిలో ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గత కొంత కాలంగా అతడు అనారోగ్యంగా ఉన్నాడని రెండు రోజుల నుంచి శిక్షణకు ప్రణవ్ వస్తలేడని కోచ్ సతీష్ చంద్ర భట్ తెలిపాడు. పవన్ మృతిపట్ల మహారాష్ట్ర క్రీడా మంత్రి సునీల్ కేదార్ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి ప్రకటించారు. ప్రణవ్ స్వస్థలం నాగ్ పూర్.

pranav raut represented Maharashtra at the national boxing championship held in Delhi earlier in 2020