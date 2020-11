భద్రతా దళాలకు ధన్యవాదాలు

భారీ కుట్రను భగ్నం చేశారు

నగ్రోటా ఎన్‌కౌంటర్‌పై ప్రధాని ట్వీట్

అమిత్‌షా, అజిత్ దోవల్‌తో ఉన్నతస్థాయి భేటీ

న్యూఢిల్లీ: భారీ విధ్వంసాన్ని సృష్టించేందుకు జరిగిన కుట్రను భగ్నం చేసినందుకు భద్రతా దళాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అభినందించారు. ఉగ్రవాదులు పెద్ద ఎత్తున విధ్వంసం సృష్టించడానికి పన్నిన కుతంత్రాన్ని మరోసారి భగ్నం చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జమ్మూప్రాంతంలోని నగ్రోటాలో గురువారం జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్‌లో నలుగురు జైషే మహమ్మద్ ఉగ్రవాదులను భద్రతా దళాలు మట్టుబెట్టిన నేపథ్యంలో మోడీ ట్విట్టర్ వేదికగా భద్రతా దళాలను అభినందించారు. ‘ పాకిస్థాన్ కేంద్రంగా పని చేస్తున్న జైషే మహమ్మద్ ఉగ్రవాద సంస్థకు చెందిన నలుగురు ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టడం, వారినుంచి భారీ ఎత్తున ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలు ఉండడం సూచిస్తున్నది ఏమిటంటే పెద్ద ఉపద్రవాన్ని, విధ్వంసాన్ని సృష్టించడానికి వారు చేసిన ప్రయత్నాలను మరోసారి అడ్డుకొన్నట్లు తేలుతోంది’ అని ప్రధాని శుక్రవారం చేసిన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

‘మన భద్రతా దళాలు మరోసారి అత్యున్నతస్థాయి ధైర్యసాహసాలు, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించాయి. వారి అప్రమత్తతకు ధన్యవాదాలు. జమ్మూ, కశ్మీర్‌లోని క్షేత్రస్థాయి ప్రజాస్వామిక ప్రక్రియలను లక్షంగా చేసుకునేందుకు జరిగిన దుష ్టపన్నాగాలను వారు భగ్నంచేశారు’ అని ఆ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఉగ్రవాదులనుంచి భద్రతా దళాలు 11 ఎకె47 రైఫిళ్లు, మూడు పిస్టళ్లు, 29 గ్రెనేడ్లు, పెద్ద ఎత్తున పేలుడు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. కాగా అంతకు ముందు ప్రధాని హోంమంత్రి అమిత్ షా, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్‌తో సమావేశమైనారు.

ఈ సమావేశంలో విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి హర్షవర్ధన్ శ్రింగ్లా, నిభా సంస్థల ఉన్నతాధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు. జమ్మూ, కశ్మీర్‌లోని నగ్రోటా సమాపంలో బన్ టోల్‌ప్లాజా వద ్దగురువారం ఉగ్రవాదులతో జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్ నేపథ్యంలో ఈ సమావేశం జరిగింది. ఉగ్రవాదులు భారీ విధ్వంసానికి కుట్రపన్నుతూ ఉండవచ్చని, జమ్మూ, కశ్మీర్‌లోని జిల్లాఅభివృద్ధి మండళ్ల ఎన్నికలను భగ్నం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉండవచ్చని జమ్మూ జోన్ పోలీసు ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ ముకేశ్ సింగ్‌గురువారం వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. ఈనెల 28నుంచి డిసెంబర్ 19 వరకు 8 దశల్లో ఈ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. డిసెంబర్ 22న ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది.

Neutralising of 4 terrorists belonging to Pakistan-based terrorist organisation Jaish-e-Mohammed and the presence of large cache of weapons and explosives with them indicates that their efforts to wreak major havoc and destruction have once again been thwarted.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 20, 2020