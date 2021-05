నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘శ్యామ్ సింగ రాయ్’. ‘టాక్సీవాలా’ ఫేమ్ రాహుల్ సాంకృత్యన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇందులో సాయి పల్లవి, కృతి శెట్టి, మడోన్నాసెబాస్టియన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. కలకత్తా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో పీరియాడికల్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. అయితే ఇందులో నాని డిటెక్టివ్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇదో కామెడీ అండ్ థ్రిల్లింగ్ డిటెక్టివ్ స్టోరీ అని.. సుశాంత్ సింగ్ రాజ్ పుత్ నటించిన ‘డిటెక్టివ్ బోమకేష్ బక్షి’ సినిమా తరహాలో ఉంటుందని అంటున్నారు. అలానే ఇందులో సాయిపల్లవి మెయిన్ హీరోయిన్ అయినప్పటికీ నానికి లవ్ ఎట్రాక్షన్ మాత్రం కృతి శెట్టి అని టాక్. ఇకపోతే ‘శ్యామ్ సింగ రాయ్’ షూటింగ్ ఎక్కువ భాగం కలకత్తాలో జరిగింది. దీని కోసం హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో 10 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.6.5 కోట్ల ఖర్చుతో భారీ సెట్ వేశారు. నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై వెంకట్ బోయనపల్లి ఈ చిత్రాన్ని దాదాపు 50 కోట్ల బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నాడని సమాచారం.

