అఖాడా అధినేత నరేంద్ర గిరి ఆత్మహత్య ?

లక్నో : ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అత్యున్నత స్థాయి మత సంస్థ అఖిల భారతీయ అఖాడ పరిషత్ అధినేత నరేంద్ర గిరి మహారాజ్ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని ఆయన నివాసంలో ఆయన మృతి చెంది ఉండగా కనుగొన్నట్లు సోమవారం పోలీసులు తెలిపారు. నరేంద్ర గిరి ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే దీనిని పూర్తిగా ధృవీకరించలేదు. ఆయన బసచేసే చోట ఆత్మహత్య లేఖ ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. విభిన్న సంత్ వర్గాలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చేందుకు ఆయన జీవితాంతం పాటుపడ్డారని, ఓం శాంతి అంటూ ప్రధాని మోడీ ట్వీటు వెలువరించారు. ఆధ్యాత్మిక సాంప్రదాయాలకు కట్టుబడి ఉన్నారని, ఆయన అకాలమరణం బాధాకరం అన్నారు. యుపి సిఎం యోగి ఆదిత్యానాథ్ , సమాజ్‌వాది పార్టీ నేత అఖిలేష్ యాదవ్ తమ సంతాప సందేశాలు వెలువరించారు.

Prayagraj: President of Akhil Bharatiya Akhada Parishad, Mahant Narendra Giri found dead at his Baghambari Math located residence. A forensic team & a special team is carrying out the investigation, senior officials also present. Details awaited.

