నాసా వెంటిలేటర్ల తయారీలో హైదరాబాద్.. కెటిఆర్ కృతజ్ఞతలు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో అగ్రగామి సంస్థ నాసా కోవిడ్-19 బాధితులకు అత్యవసర చికిత్స అందించేందుకు సరికొత్త హైప్రెజర్ వెంటిలేటర్లను రూపొందించింది. ఈ వెంటిలేటర్లను తయారు చేసేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 21 దేశాలకు లైసెన్స్‌లు ఇచ్చింది. ఇందులో భారతదేశానికి మూడు లైసెన్స్‌లు లభించాయని హైదరాబాద్‌లోని యుఎస్ కాన్సులేట్ జనరల్ జోయల్ రీఫ్‌మాన్ తన అధికార వెబ్ సైట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఈ సరికొత్త హైప్రెజర్ వెంటిలేటర్ల తయారీకి నాసా ఇచ్చిన లైసెన్స్‌ల్లో హైదరాబాద్‌లోని మూడు పరిశ్రమలు ఉండటం గమనార్హం. ఇందులో అల్పడిజన్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భారత్ ఫోర్జ్ లిమిటెడ్, మేధా సర్వో డ్రైవ్స్ లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర మంత్రి, టిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెండ్ కెటిఆర్ స్పందిస్తూ నాసాకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వెంటిలేటర్ల తయారీలో ఇరుదేశాల మధ్య మంచి వృద్ధి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇంటర్వెన్షన్ టెక్నాలజీ యాక్సబుల్ లోకల్ అనిపిలిచే ఈ టెక్నాలజీని కాలిఫోర్నియాలోని నాసా జెట్ లాబరేటరీ రూపొందించింది.

Absolutely a pleasure to see all three entities having operations in Hyderabad #USIndia collaboration is vital to both nations' strategic interest and growth https://t.co/tx1fQxL9BX

— KTR (@KTRTRS) June 11, 2020