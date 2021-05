సగం వరకు ప్రాధాన్యత వర్గాలకు పంపిణీ

మిగతా టీకా డోసులు రాష్ట్రాలు నేరుగా సేకరించుకునే అవకాశం

కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటన

జూన్‌లో మేం 10కోట్ల డోసులు సమకూర్చగలం : సీరం

న్యూఢిల్లీ: జూన్‌లో దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 12 కోట్ల డోస్‌ల కొవిడ్ టీకాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఈ విషయాన్ని ఆదివారం కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు అన్ని రకాలుగా కేంద్రం చర్యలు చేపట్టింది. గడిచిపోతున్న మే నెలలో దాదాపుగా 8 కోట్ల డోస్‌లను వ్యాక్సినేషన్‌కు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ కోటా పెరుగుతోంది. రాష్ట్రాలకు , కేంద్రపాలిత ప్రా ంతాలకు వాటివాటి వ్యాక్సిన్ల వినియోగ ప్రాతిపదికన సరఫరాలు ఖ రారు చేసి పంపించడం జరుగుతుందని కేంద్రం తెలిపింది. జనాభా, వాడకపు స్థాయి, వ్యాక్సిన్ వృధాల అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సరఫరాను ఖరారు చేయడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు జూన్ నెలలో కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ల కోటాల వివరాలను ముందుగానే తెలియచేయడం జరుగుతుందని, దీని వల్ల ఆయా ప్రాంతాలలో వ్యాక్సినేషన్ల ఏర్పాట్లు చేసుకునేందుకు వీలేర్పడుతుందని ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది.

ఇక జూన్‌లో పంపించే మొత్తం వ్యాక్సిన్ కోటాలో సగానికి పైగా ప్రాధాన్యతా వర్గాలు అంటే హెల్త్ కేర్ వర్కర్లు, ఫ్రంట్‌లైన్ వర్కర్లకు , 45 ఏండ్లు దాటిన వారికి ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుంది. ఇక మిగిలిన కోటా అంటే 5,86,10,000 కోట్ల డోస్‌లను రాష్ట్రాలు , యుటిలు నేరుగా సేకరించుకునేందుకు అందుబాటులోకి తెస్తారు. జూన్‌లో ఈ విధంగా అందుబాటులోకి వచ్చే మొత్తం డోస్‌ల సంఖ్య 11,95,70,000 అంటే దాదాపుగా 12 కోట్ల వరకూ ఉంటుందని కేంద్రం వివరణ ఇచ్చింది. దేశంలో వ్యాక్సిన్లు క్రమేపీ ఎకక్కువస్థాయిలోకి అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. మే నెలలో మొత్తం వ్యాక్సిన్ డోస్‌లు 4,03,49,830 వరకూ రాష్ట్రాలు , కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు అందాయి. తరువాత ఈ సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తోంది.

జూన్‌లో 10 కోట్ల డోస్‌లు.. సీరం ఇనిస్టూట్ భరోసా

జూన్‌లో తమ సంస్థ నుంచి తొమ్మిది నుంచి పది కోట్ల డోస్‌ల వ్యాక్సిన్‌ను తయారు చేస్తామని ప్రభుత్వానికి సీరం ఇనిస్టూట్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపింది. సంస్థ ఉత్పత్తి కొవిషీల్డ్‌ను ఈ కోటా కింద ఉత్పత్తి, తగు విధంగా పంపిణీ చేస్తామని భారత ప్రభుత్వానికి వివరణ ఇచ్చుకున్నారు. జూన్‌లో టీకాల పంపిణీకి కేంద్రం లక్షాలను ఖరారు చేసుకుంది. మరో వైపు సరైన విధంగా వ్యాక్సిన్లు సరఫరా కావడం లేదని రాష్ట్రాలు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నాయి. ఈ దశలో సీరం ఇనిస్టూట్ ఇటీవలే కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌షాకు పంపించిన లేఖలో పది కోట్ల డోస్‌ల సరఫరా గురించి తెలియచేశారు. తమ కంపెనీ ఉద్యోగులు ఈ లక్షసాధన దిశలో రాత్రింబవళ్లు పనిచేస్తున్నారని ఈ లేఖలో తెలిపారు. కొవిడ్ సంబంధిత పలు సవాళ్లు ఉన్నా, తాము అన్నింటిని అధిగమించుకుని ఉత్పత్తిని పెంచుతున్నామని కంపెనీ వర్గాలు వివరణ ఇచ్చాయి. తొమ్మిది లేదా పదికోట్ల డోస్‌ల కొవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్‌ను ఇంతకు ముందటి నెలతో పోలిస్తే పంపిణీ చేస్తామని చెప్పడానికి తాము సంతోషంగా ఉన్నామని సీరం సంస్థ అధికార ప్రతినిధిప్రకాశ్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు.

