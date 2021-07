దేశద్రోహ చట్టం ఇంకెన్నాళ్లు?

అది పిచ్చివాని చేతిలోని రాయి

ఈ నిరంకుశ చట్టం కింద అభియోగాలు, కేసులు, విచారణలు, శిక్షలు అవసరమా?

సిజెఐ ఆధ్వర్యంలోని ధర్మాసనం సూటి ప్రశ్నలు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నోటీసులు

న్యూఢిల్లీ: ‘దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 ఏళ్లు అవుతున్నా ఇం కా వలసవాదపు, రాజరికపు రాజద్రోహ చట్టం అవసరమా? ఈ నిరంకుశ కోరల చట్టం పరిధిలో అభియోగాలు, కేసులు, విచారణలు, శిక్షలు అవసరమా? ’ అని సుప్రీంకోర్టు గురువారం ప్రశ్నించింది. సంబంధిత అంశంపై కేంద్రానికి నోటీసు ఇచ్చింది. వలసపాలనలో ఈ కఠిన శిక్షార్హపు చట్టాన్ని తీసుకువచ్చారు. రాజద్రో హం తదుపరి దేశద్రోహం నేరాల పరిధిలోకి చేర్చారు. మహాత్మా గాంధీ, తిలక్ వంటి ధిక్కార స్వర నేతలను అణచివేసేందుకు ఈ చట్టాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తన ఆయుధంగా వాడుకుంది. అప్పటి రాజ్యం పోయింది. దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చింది. ఈ విధంగా వజ్రోత్సవ దశకు చేరుకుంటున్నా, అప్పటి కరకు చట్టం ఇప్పటికీ అవసరమా? అని ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎన్‌వి రమణతో కూడిన ధర్మాసనం నిలదీసింది.

చట్టం ఏదో విధంగా కొనసాగుతోంది, సరే..దీని పరిధిలో అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడటం, చట్టంలోని నిబంధనలను దుర్వినియోగపర్చడం తమకు ప్రధానంగా ఆందోళన కల్గిస్తోందని ధర్మాసనం తెలిపింది. రాజద్రోహం కేసులు ఆపాదించడానికి వీలు కల్పిస్తున్న భారతీయ శిక్షాస్మృతిలోని సెక్షన్ 124 ఎను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు గురువారం విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు వెలువరించింది.ఐపిసిలోని సెక్షన్ 124 ఎ చట్టాన్ని సవాలు చేస్తూ ఎడిటర్స్ గిల్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, రిటైర్డ్ మేజర్ జనరల్ ఎన్‌జి వోంబట్కెర్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ సెక్షన్ రాజ్యాంగబద్ధతను ప్రశ్నించారు. అప్పటి చట్టం దేశానికి అవసరం లేదనే అంశాన్ని పరిశీలించేందుకు అంగీకరించిన సుప్రీంకోర్టు దీనికి సంబంధించి కేంద్రం తన వివరణను ఇచ్చుకోవాలని ఆదేశించింది.

రాజద్రోహ చట్టం పరిధిలో బెయిల్‌కు వీల్లేని శిక్షలకు వీలుంది. దీని పరిధిలో గరిష్టంగా యావజ్జీవ శిక్షకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. దేశంలో చట్టప్రకారం ఏర్పాటు అయిన ప్రభుత్వం పట్ల ధిక్కారాన్ని రేకెత్తించే విధంగా అసహనం తలెత్తేలా చేసే విధంగా ద్వేషం కల్పించే విధంగా ఎవైనా ప్రసంగాలు లేదా వ్యాఖ్యలు, పదజాలాలు ఉన్నాయని భావిస్తే బెయిల్‌కు వీల్లేని శిక్షలకు దారితీస్తున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. బ్రిటిష్ వారు అప్పటి భారత స్వాతంత్య్ర సమరయోధులను భయభ్రాంతులను చేయడానికి వాడిన చట్టం ఇప్పుడు అవసరమా? అని అటార్నీ జనరల్‌ను తాము ప్రశ్నించదల్చుకున్నామని ధర్మాసనం తెలిపింది. గాంధీ, గోఖలే వంటి వారికి వ్యతిరేకంగా వాడిన చట్టాన్ని ఇప్పుడు పాలకులు తమ ఆయుధంగా వాడుకుంటే అది సహేతుకం అవుతుందా? అని ప్రశ్నించారు. ఈ ధర్మాసనంలో న్యాయమూర్తులు ఎస్ బొపన్న,హృషికేశ్ రాయ్ సభ్యులుగా ఉన్నారు.

పిచ్చోడి చేతిలో రాయి

రాజద్రోహ చట్టం నిబంధనలు పూర్తిగా దుర్వినియోగం అవుతున్నాయి. పేకాట ఆడేవారిలో ఎవరైనా నచ్చకపోతే దేశద్రోహం అంటున్నారు. ప్రజలను భయభ్రాంతులను చేస్తున్నారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థులను అణచివేసేందుకు దీనిని వాడుకుంటున్నారు. ఫ్యాక్షనిస్టులు ప్రత్యర్థులపై రాజద్రోహం మోపేలా చూసుకుంటున్నారు. ఈ కేసులలో ఇరికించి కక్ష సాధింపులతో అధికార దాహం తీర్చుకుంటున్నారు. వ్యవస్థలను వ్యక్తులను బెదిరించేందుకు ఇదో పావుగా వాడుకుంటున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. చివరికి ఇది పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలా మారిందని జస్టిస్ రమణ వ్యాఖ్యానించారు. ఓ వడ్రంగికి కొయ్యను మలిచేందుకు రంపం ఇస్తే అడవంతా నరికేసినట్లుగా మారిందన్నారు. ప్రభుత్వం కాలం చెల్లినవంటూ అనే క పాతచట్టాలను వదిలించుకుందని, మరి ఈ చట్టాన్ని ఎందుకు పట్టుకుని వేలాడుతోందని ధర్మాసనం నిలదీసింది.

ఈ కేసుపై విచారణ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పద్ధతిలోనే చేపట్టారు. ఓ మారుమూల ప్రాంతంలోని ఓ వ్యక్తి తనకు నచ్చకపోతే అక్కడి పోలీసు అధికారి ఈ చట్టం నిబంధనలను వాడుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక ఆ వ్యక్తి దుర్భర స్థితిని అనుభవిస్తాడని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కేసుకు సంబంధిం చి సహకరించాలని అటార్నీ జనరల్ కెకె వేణుగోపాల్‌ను ధర్మాసనం కోరింది. ఈ చట్టం ఉండాల్సిందేనని, రాజ్యాంగం నుంచి తీసివేయడానికి కుదరదని, అయితే దీనిని దుర్వినియోగపర్చకుండా న్యాయస్థానం మార్గదర్శకాలు వెలువరించవచ్చునని అటార్నీ జనరల్ తెలిపారు. ఎడిటర్స్ గిల్డ్ తరఫున సీనియర్ న్యా యవాది శ్యామ్ ధావన్ తాము విడిగా పిటిషన్ దాఖలు చేసుకున్న విషయాన్ని వివరించారు. ఈ సెక్షన్ చెల్లుబాటును సవాలు చేస్తూ పలు పిటిషన్లు దాఖలు అయ్యాయని, వీటన్నింటిని కలిపి ఒకేసారి విచారిస్తామని ధర్మాసనం తెలిపింది.

