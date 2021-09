హితం విశాలత్వమే మతం

న్యూఢిల్లీ : మతం సంకుచితం కాకూడదని, విశాలత్వాన్ని సంతరించుకుని ఉండాలని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎన్‌వి రమణ స్పష్టం చేశారు. మతం మూఢనమ్మకాలకు, పిడివాదానికి అతీతంగా ఉండాలని పిలుపు నిచ్చారు. ప్రస్తుత తరుణంలో స్వామి వివేకానంద మాటలను ఆలకించడమే కాదు ఆచరించాలని తెలిపారు. సమాజంలో అర్ధరహితమైన, విభజనవాదపు అనవసర ఘర్షణలు నెలకొంటున్నాయి. వీటిని పారదోలేందుకు స్వామి వివేకానంద మనకు ఆదర్శం కావాలని కోరారు. వివేకానంద అమెరికాలోని చికాగోలో చేసిన చారిత్రక సోదరత్వపు ప్రసంగం 128వ వార్షికోత్సవం నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లోని వివేకానంద ఇనిస్టూట్ ఆఫ్ హ్యుమన్ ఎక్సలెన్స్ 22వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని ఉద్ధేశించి ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రసంగించారు. సహనం, మతపరమైన సామరస్యం స్వామిజి తమ జీవితదశలో అన్ని కాలాలకు వర్తించేలా చేసిన సందేశం అని, దీనిని వర్తమాన కాలంలో సమాజం అన్వయింపచేసుకుంటే సర్వదా ఉత్తమమని తెలిపారు.

నిజానికి మతం వెనుక ఉన్న పరమార్ధం, నిత్య సత్యం అనేది సార్వత్రిక హితం, పరసహనంలోనే ఉందన్నారు. వర్తమాన భారతంలో స్వామి వివేకానంద ప్రవచనాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉందన్నారు. 1893 ప్రాంతంలో ఆయన వెలువరించిన సందేశానికి ఇప్పటికి నిత్య నూతనత్వం, పరిపూర్ణత్వం ఉందని ప్రశంసించారు. ఆయన దూరదృష్టి గల వారు. దేశానికి లౌకికవాదమే అత్యుత్తమ మార్గనిర్ధేశకాన్ని అందిస్తుందని, స్వాతంత్య్రోద్యమ కాలంలో ఉపఖండం అనుభవించిన పరిస్థితి, తరువాత విశాలత్వపు రాజ్యాంగ నిర్మాణానికి ముందే ప్రతిపాదించారని గుర్తు చేశారు. మంచిని ఎంచుకునేది, మానవీయతను పంచుకునేదే మతం అని వివేకానంద విశ్వసించారని కితాబు ఇచ్చారు. ధృఢమైన భారతదేశ నిర్మాణం అనేది సమీకృత భావనతోనే విలసిల్లుతుంది. ఈ దిశలో మనమంతా నేటి యువతలో అనివార్యంగా స్వామిజీ ఆదర్శాలను నెలకొల్పాల్సి ఉందని సూచించారు.

యువశక్తితోనే దేశ నిర్మాణం

దేశానికి యువతనే సరైన భవితను అందిస్తుంది. యువత తమ బాధ్యతను తమ పాత్రను గుర్తించాలి. వారి చేతలే జాతి నిర్మాణానికి ప్రాతిపదికలు అవుతాయనే విషయాన్ని వారు గ్రహించాల్సి ఉందన్నారు. దేశ స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్ర, మహనీయ గాధ విస్తృతమైనది. ఈ సందర్భంగా గిరిజనులను బ్రిటిష్ వారి పాలనకు వ్యతిరేకంగా సమీకరించిన బిస్రా ముండా వంటి యువ ప్రతీకను విస్మరించరాదన్నారు. ఇక భగత్‌సింగ్, సుఖ్‌దేవ్, రాజ్‌గురులు తమ తుదిశ్వాస వరకూ స్వేచ్ఛా భారతం కోసం పాటుపడ్డారని తెలిపారు. ఈ విధంగా యువతనే అప్పట్లో దేశ స్వాతంత్య్రానికి పోరు సల్పింది. ఇప్పుడు దేశ నిర్మాణానికి ముందుకు సాగే బాధ్యత నేటి యువతదే అని స్పష్టం చేశారు. తాను గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చానని, విద్యాభ్యాసానికి ఎంతగానో తమలాంటి వాళ్లం కష్టపడ్డామని, ఇప్పటి యువతకు దండిగా విద్యావనరులు ఉన్నాయి.

వారి చేతి వేళ్ల మీదుగా ప్రపంచాన్ని కళ్ల ముందుకు తెచ్చుకోవచ్చునని, హైటెక్ పరిజ్ఞానంతో రూపుదిద్దుకున్న ఆధునిక సమాజంలో అపార సమాచారం లభ్యం అవుతోంది. ఈ క్రమంలో దీనిని అనుభవించే యువత ప్రత్యేకించి విద్యార్థిలోకం సామాజికంగా, రాజకీయంగా చైతన్యయుతులుగా ఉండాలి. పుస్తక పఠనం కీలకం, పలు అంశాలపై విస్తృత దృక్పథానికి ఇది అత్యవసరం. సామాజిక రుగ్మతలను తెలుసుకోవాలి, సమాజానికి వాటిల్లుతున్న సమకాలీన సవాళ్లను గుర్తించాలి. ఇందుకు అనుగుణంగా స్పందించాలని కోరారు. యువత గిరిగీసుకుని ఉండరాదు. వారు మురికివాడలకు వెళ్లాలి. అదే విధంగా గ్రామాలను సందర్శించాలి. పట్టణ ప్రాంతాలలో, గ్రామీణ జనజీవితాలలో ఎటువంటి గమనం ఉందనేది ఆకళింపు చేసుకుని తీరాలని సూచించారు.

