హైద‌రాబాద్ : హైదరాబాద్ లోని ట్యాంక్ బండ్ పై రూ.20 కోట్ల ఖర్చుతో నీరా కేఫ్ ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రాల్లో సైతం నీరా కేఫ్ లు ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశంలో కల్లుగీత కార్మికులను ఆదుకుంటున్న ఏకైక సిఎం కెసిఆర్ మాత్రమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రమాదవశాత్తు చనిపోయిన కల్లుగీత కార్మికులకు, అంగవైకల్యం పొందిన కార్మికులకు రూ.13.96 కోట్ల ఆర్థికసాయం అందించామని ఆయన తెలిపారు. గురువారం ర‌వీంద్ర భార‌తి లో జరిగిన కార్యక్రమంలో కెసిఆర్ అభ‌య హ‌స్తం ప‌థ‌కం కింద గీత కార్మికుల కుటుంబాల‌కు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆర్థిక‌ సాయం అందించారు. ప్ర‌మాద‌వ‌శాత్తు మ‌ర‌ణించిన 126 మంది క‌ల్లుగీత కార్మికుల‌కు రూ. 5 ల‌క్ష‌ల చొప్పున, శాశ్వ‌త వైకల్యం పొందిన 147 మందికి రూ. 5 ల‌క్ష‌ల చొప్పున, తాత్కాలిక అంగ వైకల్యం పొందిన 315 మందికి రూ. 10 వేల చొప్పున మంత్రి ఆర్థిక సాయం అందించారు. మొత్తం 588 మంది క‌ల్లుగీత కార్మికుల కుటుంబాల‌కు రూ. 13.96 కోట్ల ఆర్థిక సాయం అందించినట్టు ఆయన వెల్లడించారు. హ‌రిత‌హారంలో భాగంగా ల‌క్ష‌ల సంఖ్య‌లో ఈత‌, తాటి మొక్క‌ల‌ను నాటామ‌ని పేర్కొన్నారు. గౌడ వృత్తిదారుల భ‌వ‌నం కోసం కోకాపేట్‌లో రూ. 300 కోట్ల విలువైన స్థ‌లాన్ని సిఎం కెసిఆర్ కేటాయించారని ఆయన తెలిపారు. ఆ భ‌వ‌న నిర్మాణానికి రాష్ర్ట ప్ర‌భుత్వం రూ. 5 కోట్లు మంజూరు చేసింద‌ని ఆయన చెప్పారు. నీరా పాల‌సీని తీసుకొచ్చిన ఘ‌న‌త కెసిఆర్‌కే ద‌క్కుతుంద‌ని మంత్రి కొనియాడారు. కుల‌వృత్తుల వారు ఆత్మ‌గౌర‌వంతో బ‌తికేలా అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్నారని ఆయన కొనియాడారు. త్వ‌ర‌లో గౌడ సోద‌రుల‌కు డిజైన్‌తో కూడిన లూనాలు ఇస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Handed over Ex-gratia amount of Rs 13,96,50,000 to the families of toddy tappers at Ravindra Bharathi. pic.twitter.com/RiJk2jhzC3

— V Srinivas Goud (@VSrinivasGoud) July 8, 2021