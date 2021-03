టీకా తీసుకున్న ప్రధాని కెపి శర్మఓలీ

కాఠ్మండ్: నేపాల్ ప్రధాని కెపి శర్మఓలీ ఆదివారం కోవీషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ మొదటి డోస్ తీసుకున్నారు. ఓలీతోపాటు ఆయన భార్య రాధికాశాక్య కూడా టీకా మొదటి డోస్ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు నేపాల్‌లో రెండోదశ వ్యాక్సినేషన్‌లో భాగంగా 65 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులకు టీకాలు వేస్తున్నారు. మొదటి దశలో ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, భద్రతా సిబ్బంది, జర్నలిస్టులకు టీకాలు వేశారు. ఆదివారం ఆ దేశ ఆర్థికమంత్రి బిష్ణుపౌడెల్, ఆరోగ్యమంత్రి హృదయేశ్‌త్రిపాఠి, విదేశాంగమంత్రి ప్రదీప్‌కుమార్ కూడా మొదటి డోస్ తీసుకున్నారు. జాన్స్‌హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ ప్రకారం నేపాల్‌లో కరోనా కేసులు 2,70,000 నమోదు కాగా, 3010మంది మరణించారు.

Nepal MP will start the second phase of vaccine campaign