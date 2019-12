కోల్‌కతా: పౌరసత్వ సవరణ చట్టం(సిఎఎ)లో ముస్లిములను ఎందుకు చేర్చడం లేదని స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ మనవడు, పశ్చిమ బెంగాల్ బిజెపి ఉపాధ్యక్షుడు చంద్ర కుమార్ బోస్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. మోడీ ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా ఉండాలని సోమవారం ట్వీట్ ద్వారా కోరిన బోస్ సిఎఎ ఏ మతానికి సంబంధించినది కానట్లయితే ఎందుకు హిందువులు, సిక్కులు, క్రైస్తవులు, బౌద్ధులు, పార్సీలు, జైనులకు మాత్రమే దీన్ని పరిమితం చేశారని ఆయన ప్రశ్నించారు. ముస్లిములను కూడా ఎందుకు ఇందులో చేర్చడం లేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. సిఎఎ విషయంలో కేంద్రం పారదర్శకంగా వ్యవహరించాలని ఆయన సూచించారు.

భారతదేశాన్ని మరే ఇతర దేశంతో పోల్చవద్దని, భారత్ అన్ని మతాలు, వర్గాల సమ్మిళితమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దేవ సొంత దేశంలోనే ముస్లిములు వేధింపులకు గురి కాకపోతే వారు భారతదేశానికి రారని, ఈ కారణంగానే ముస్లిములను కూడా భారత్ పౌరసత్వం ఇవ్వడం వల్ల తప్పేమీ లేదని బోస్ అభిప్రాయపడ్డారు. పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో నివసించే బలూచ్‌ల మాటేమిటని, పాకిస్తాన్‌లో నివసించే అహ్మదీయుల మాటేమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు. సిఎఎ, ఎన్‌ఆర్‌సిలకు మద్దతు కూడగట్టేందుకు బిజెపి సోమవారం కోల్‌కతాలో భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించిన కొద్ది గంటలకే రాష్ట్ర బిజెపి ఉపాధ్యక్షుడైన చంద్ర బోస్ నుంచి ఈ రకమైన అసమ్మతి స్వరం వినిపించడం గమనార్హం.

