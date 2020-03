చెన్నై: తన పోలిటికల్ ఎంట్రీపై తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. మక్కల్ మండ్రల్ ఆఫీస్ బేరర్లతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. త్వరలో తాను రాజకీయాల్లోకి రానున్నట్టు ప్రకటించారు. జయలలిత మరణం తర్వాత తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అస్థిరత ఏర్పడిందని, అప్పుడే రాజాకీయాల్లోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నానని చెప్పారు. వ్యవస్థలోనూ ప్రజల మనస్తత్వం మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. రాజాకీయాల్లో ఎక్కువగా 50ఏళ్లు పైబడిన వారే ఉంటున్నారని, తన పార్టీలో మాత్రం 65శాతం యువకులకే అవకాశమిస్తామని చెప్పారు. రాజకీయాల్లోకి యువరక్తం రావాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. తమిళనాడు రాష్ట్రానికి తాను ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఎప్పుడూ అనుకోలేదన్నారు.

భాగా చదుకున్న వ్యక్తికి సిఎం బాధ్యతలు అప్పగిస్తానని చెప్పారు. చెన్నైలోని లీలాప్యాలెస్ లో ఆయన గురువారం మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. తన పార్టీపై స్పష్టత ఇచ్చారు. 15 ఏళ్లుగా నా రాజకీయ ప్రవేశంపై అనేక ఊహాగానాలు వచ్చాయి. ఆ ఊహాగానాలకు స్వస్తి చెప్పాల్సిన సమయం వచ్చిందని తలైవా వ్యాఖ్యనించారు. రాజకీయాల్లోకి వస్తానని రెండేళ్ల క్రితమే చెప్పానని అప్పటి నుంచి తమిళనాడు పరిస్థితులను విశ్లేషించడం మొదలు పెట్టానని తెలిపారు. రాజకీయ నాయకులకు ప్రజలంటే కేవలం ఓట్లే అన్నారు. పరిపాలన సమయానికి తగ్గట్టు సాగట్లేదు. అత్యధిక మంది తన పార్టీలో భాగస్వాములయ్యేలా చూసుకుంటానని చెపుకొచ్చారు. వనరుల దుర్వినియోగం తన పార్టీలో ఉండదన్నారు. తనకు 3ప్రణాళికలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం, పార్టీలపై ఒకేవ్యక్తి పెత్తనం సరికాదు. ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో పార్టీ అధ్యక్షుడి ప్రమేయం ఉండకూడదు. పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉండడంపైనే దృష్టి పెడుతా.. ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై కాదు..! త్వరలో తమిళనాడు రాజకీయాలను మార్చేస్తామని ప్రకటించారు.

Never aspired to become CM of Tamil Nadu Says Rajini