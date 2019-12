హైదరాబాద్: కొద్ది రోజుల క్రితమై అకస్మాత్తుగా రద్దయిన 900 బస్సుల క్రమేపి రోడ్డు మీదకు వస్తున్నాయి. వాటిలో భాగంగా 29 డిపోల నుంచి సుమారు 150 బస్సులను అధికారులు తిరిగి పునరుద్దరించారు. అంతే ఆకాకుండా సమ్మె కాలంలో పూర్తిగా దెబ్బతిన్న సుమారు 1500 బస్సుల రోడ్డు మీదకు తీసుకు వచ్చేందుకు సిబ్బంది పగలు రాత్రి పని చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు సుమారు 1000 బస్సులను మరమ్మతులు చేసినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జోన్ పరిధిలో ఉన్న 29 డిపోల నుంచి ప్రతి రోజు 5 నుంచి 10 బస్సులకు మరమ్మతులు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రయాణికులకు మార్గమధ్యలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పూర్తిస్థాయిలో బస్సులను పరీక్షించిన తరువాతే రోడ్దు మీదకు తీసుకు వస్తున్నట్లు చెప్పారు.

అంతే కాకుండా రిపేర్లకు అవకాశం లేని కొన్ని బస్సులను ( లోఫ్లోర్ ) పక్కన పెట్టామని వాటికి బదులుగా కొన్ని ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నామంటున్నారు. మేడారం జాతర నాటికి అన్ని బస్సులను రోడ్డు మీదకు తీసుకు వచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.ఒక వైపు బస్సులకు మరమ్మతులు నిర్వహిస్తూనే ఆదాయం అధికంగా వచ్చే మార్గాలపై ప్రత్యేక సర్వే నిర్వహిస్తున్నామని దాని ఆధారంగానే రూట్ మ్యాప్ సిద్దం చేస్తున్నామన్నారు. ఏ ఏ రూట్లలో బస్సులు రద్దీగా ఉం టాయి ? వాటి ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఎంత.. అదే విదంగా జనసమ్మర్దం లేని రూట్లు ఏవి ?ఆయా ప్రాంతాల్లో బస్సులను రద్దు చేస్తే వచ్చే సమస్యలు ఎంటి అనే ధానిపై క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు.

గతంలో బస్టాపుల్లో బస్సులు ఆపడం లేదని ఫిర్యాదులపై కూడా అధికారులు దృష్టి సారించారు.అక్కడ ప్రత్యేకంగా అధికారుల నియమించి బస్సులను స్టాపుల్లో ఆపే విధంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా బస్టాపుల్లో ప్రైవేట్ వాహనాలను నియంత్రించడమే కాకుండా, బస్టాప్ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులు బస్సుల రాకపోకల సమాచారాన్ని అందించి వారు ఆర్టిసి బస్సుల్లో ప్రయాణించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటూ తద్వారా సంస్థ ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ప్రతి రోజు డిఎంలు డ్రైవర్లు కండక్టర్లతో ప్రత్యేక సమావేశాలను నిర్వహించి సంస్థ ఆదాయం పెంచేందుకు తీసుకునే చర్యలపై వారికి ప్రత్యేకంగా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు.

