కేరళ : కేరళకు చెందిన కొత్తగా పెళ్లైన ఓ జంట కారు ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందిన ఘటన ఆస్ట్రేలియాలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కేరళలోని వెంగోల ప్రాంతంలోని తొంబర హౌజ్‌‌కి చెందిన అల్బిన్ మాథ్యూస్(30), నిను సుసేన్(28)లకు ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 28న వివాహం జరిగింది. పెళ్లి తర్వాత కొద్ది రోజులకు ఇద్దరూ ఆస్ట్రేలియా వెళ్లిపోయారు.అక్కడే ఉద్యోగం చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నారు. ఈ నెల 21న ఇద్దరు కారులో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. మంటల ధాటికి ఇద్దరూ కారులోనే సజీవ దహనమయ్యారు. న్యూ సౌత్ వేల్స్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఘటనపై ఆస్ట్రేలియా పోలీసులు కేరళలోని మాథ్యూస్ కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో వారి కుటుంబం శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది.

New Couple died just two months after their Wedding