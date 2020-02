తలైవిగా కంగన న్యూ లుక్

చెన్నై: తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జె జయలలిత 72వ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఆమె జీవిత కథ ఆధారంగా నిర్మిస్తున్న తలైవి చిత్రంలోని కథనాయిక కంగనా రనౌత్ కొత్త లుక్‌ను చిత్ర యూనిట్ సోమవారం విడుదల చేసింది. 30వ పడిలో తమిళ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన తొలి రోజుల్లో జయలలిత ధరించిన రీతిలోనే నలుపు, ఎరుపు అంచుగల తెల్లరంగు చీరను కంగన ధరించింది. ఎఎల్ విజయ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ బయోపిక్ తమిళ సినీరంగంలో సూపర్‌స్టార్‌గా వెలుగుందుతున్న జయలలిత తమిళ రాజకీయాలలో విప్లవ నాయకిగా ఎదిగిన తీరును వెండితెరపై ఆవిష్కరించనున్నది. తమిళ, తెలుగు, హిందీ భాషలలో నిర్మాణం జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రలలో అరవింద్ స్వామి, జిష్సు సేన్‌గుప్తా, ప్రకాశ్ రాజ్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. విష్ణువర్ధన్ ఇందూరి, శైలేష్ ఆర్ సింగ్ నిర్మాతలు. 2020 జూన్ 26న ఈ చిత్రం విడుదల కానున్నది. కాగా, జయలలిత పాత్రలో కంగన ఒదిగిన తీరుకు సర్వత్రా ప్రశంసలు లభిస్తున్నాయి. ఈ కొత్త లుక్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో విడుదలైన కొద్ది గంటల్లోనే వేలాదిమంది అభిమానుల హృదయాలను చూరగొంది.

New look of Kangana Ranaut as Thalaivi, Jayalalithas biopic directed AL Vijay stars Arvind Swamy, Prakash Raj.