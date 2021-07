రేషన్ కార్డులిస్తారు

జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో లాంఛనంగా ప్రారంభం

పెండింగ్‌లో ఉన్న దరఖాస్తులన్నీ క్లియర్ చేశాం

8,65,430 మంది లబ్ధిదారులకు 3,09,083 కొత్త కార్డులు

నెలకు అదనంగా రూ.14కోట్ల కిమ్మత్తు 5200 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం పంపిణీ

రేషన్‌పై సంవత్సరానికి రూ.2766కోట్లు ఖర్చు చేయనున్న ప్రభుత్వం

పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్

హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో రేపటి నుంచి కొత్త రేషన్ కార్డుల జారీకి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో రేషన్ కార్డుల జారీ ప్రక్రియను లాంచనంగా రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్రంలో అన్నార్థులు, అనాథలుండని తెలంగాణను కలగన్న మహాకవి దాశరథి స్వప్నాన్ని నిజం చేసే దిశగా ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారని మంత్రి గంగుల కమలాకర్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరూ ఆకలితో అలమటించకూడదనే ముఖ్యమంత్రి సంకల్పంతో దరఖాస్తు చేసుకున్న అర్హులకు రేషన్ కార్డులను జారీచేసే ప్రక్రియను పౌరసరఫరాల శాఖ చేపట్టిందని వివరించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంత్రులు, స్థానిక ఎంఎల్‌ఎలు, ఎంఎల్‌సిలతో పాటు వివిధ స్థాయిల్లోని ప్రజాప్రతినిధులు ప్రతీ మండల కేంద్రంలో లబ్దిదారులకు రేషన్ కార్డులు అందిస్తారని మంత్రి తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక్క పెండింగ్ అప్లకేషన్ లేకుండా అన్నింటిని పరిశీలించి కార్డులు జారీ చేశామన్నారు.

3 లక్షల 9వేల 83 అప్లికేషన్లు అర్హత సాధించాయని, 8,65,430 మంది లబ్దిదారులు నూతనంగా ప్రతీ నెల 6కిలోల బియ్యాన్ని పొందనున్నారని తెలియజేసారు. ఈ క్రమంలో నెలకు 5,200 మెట్రిక్ టన్నులతో సంవత్సరానికి 62,400 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని ఉన్న కోటాకు అదనంగా పౌరసరఫరాల శాఖ అందించనుందని, వీటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతీనెల రూ.14 కోట్ల రూపాయలతో సంవత్సరానికి దాదాపు రూ. 168 కోట్ల రూపాయలను అదనంగా వెచ్చించనుందన్నారు. నూతన రేషన్ కార్డులలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మెడ్చల్ జిల్లాలో అత్యధికంగా ఉన్నాయన్నారు. పాతవి దాదాపు 87.41 లక్షల కార్డులు, లబ్దిదారులు 2కోట్ల 79 లక్షల 23వేలకు అదనంగా కొత్త కార్డులతో కలిపి ప్రస్థుతం రాష్ట్రంలో అన్నిరకాల కార్డులు దాదాపు 90.50 లక్షలు, లబ్దిదారులు 2కోట్ల 88లక్షల మంది ఉన్నారన్నారు. ప్రతినెల దాదాపు రూ.231 కోట్లతో సంవత్సరానికి రూ. 2,766 కోట్ల రూపాయల్ని ప్రజాపంపిణీ కోసం ప్రభుత్వం వెచ్చించనుందని మంత్రి గంగుల కమలాకర్ వివరించారు.

New ration cards to be distributed from tomorrow