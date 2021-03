హైదరాబాద్: ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తోన్న సమీకృత కొత్త సచివాలయం రక్షణ బాధ్యతలను తెలంగాణ స్పెషల్ పోలీస్ వింగ్ చేపట్టబోతోంది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతిపాదనలు బుధవారం డిజిపికి వెళ్లాయి. సెక్రటేరియట్‌కు పహారాకాసే టిఎస్‌ఎస్పీ బలగాలకు ఆక్టోపస్ తరహా ప్రత్యేక తర్ఫీదు ఇవ్వనున్నారు. ఇక కొత్త సచివాలయం లోపలి భద్రత బాధ్యతలను ఎప్పటిలాగే ఇంటెలిజెన్స్ సెక్యూరిటీ వింగ్ నిర్వర్తించనుంది. తెలంగాణ పోలీసులోని స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఎస్పీఎఫ్) వింగ్ ఇంతకాలం సచివాలయం భద్రతతో పాటు ప్రభుత్వ భవనాలు, ఇతర నిర్మాణాలు, భారీ నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు, ప్రాచీన దేవాలయాల భద్రతను సైతం ప్రస్తుతం ఎస్పీఎఫ్ చూస్తోంది.

కొత్త సచివాలయం భద్రతా వ్యవహారాలను

దానికి భిన్నంగా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కొత్త సచివాలయం భద్రతా వ్యవహారాలను పోలీసుశాఖలోని మరో విభాగానికి అప్పగించడం పట్ల ఎస్పీఎఫ్‌లో భిన్నాభి ప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఏదీ ఏమైనా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తోన్న సమీకృత సచివాలయంలో భద్రతను మరింత పటిష్టం చేసేందుకే ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం చేసిందన్న అభిప్రాయాన్ని పలువురు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

New secretariat for TSSP will be responsible for security