రాష్ట్రంలో మత్స్య సంపద అభివృద్ధికి నూతన టెక్నాలజీ

హైదరాబాద్: రాష్ట్ర అవసరాలకు పరిపడా చేపపిల్లలను ఉత్పత్తి చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలని రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక మత్సశాఖల మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం తన కార్యాలయంలో మత్సశాఖ కార్యక్రమాలపై ఉన్నతస్ధాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేవంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ మత్స సంపద ఉత్పత్తిని పెంచడానికి అవసరమైన ప్రాసెసింగ్‌లో నూతన టెక్నాలజిని ఉపయోగించుకోవలని అధికారులకు సూచించారు. అవసరమైతే మెపెడాతోపాటు జాతీయ మత్స అభివృద్ది బోర్డు సహకారం తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఉచిత చేపపిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమం అమలుకోసం చేపపిల్లలను ఇతర రాష్ట్రాలనుంచి కొనుగోలు చేయకుండా రాష్ట్రంలోనే ఉత్పత్తి చేయాలన్నారు. రాష్ట్రంలో నూతన ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంతో పెద్ద ఎత్తున నీటి వరనులు అందుబాటులోకి వచ్చాయన్నారు.చేపపిల్లల ఉత్పత్తికి అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నట్టు వెల్లడించారు.

ప్రభుత్వానికి సంబంధించి రాష్ట్రంలో 389 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 24 చేపపిల్లల ఉత్పత్తి కేంద్రాలు ఉన్నాయని వీటిలో కొన్ని కేంద్రాల్లోనే గత ఏడాది 2.40కోట్ల చేపపిల్లలు ఉత్పత్తి చేసినట్టు తెలిపారు. మిగిలిన కేంద్రాలకు కూడా రిపేర్లు చేసి ఉపయోగంలోకి తెస్తే 23కోట్ల చేపపిల్లలు ఉత్పత్తి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. పూడిక తొలగింపు, బోర్ల రిపేరి, పైప్‌లైన్ల రిపేరి తదితర పనులను వేంటనే చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.అవసరమైతే ఈ పనులకు ఉపాధి హామీ పధకం నిధులు ఉపయోగించాలని సూచించారు. కొన్ని కేంద్రాల్లో ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో చేపపిల్లల ఉత్పత్తిని చేపట్టేందకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. రాష్ట్రంలో చేపపిల్లల ఉత్పత్తి కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రైవేటు వ్యక్తులు మందుకు వస్తే ప్రభుత్వం వారికి అన్ని విధాల చేయూతనిస్తుందని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో మత్స సంపద బాగా పెరిగిందని , వీటిని విక్రియించుకొనివేలాది మంది మత్సకారులు జీవనం సాగిస్తున్నారన్నారు.

రిటైల్ ఔట్‌లెట్ల విస్తరణ

రాష్ట్రంలో చేపల విక్రయాలను పెంచేందుకు రిటైల్ ఔట్‌లెట్లను విస్తరించనున్నట్టు తెలిపారు.మత్స పెడెరేషన్‌ను ఆర్ధికంగా బలోపేతం చేసేందుకు అన్ని వనరులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఫెడరేషన్ ద్వారా చేపల కొనుగోలుకు తగు చర్యలు చేపట్టామన్నారు. హోల్‌సేల్ చేపల మార్కెట్ ఏర్పాటుకు అవసరమైన స్థలాన్ని గుర్తించాలని అధికారులకు సూచించారు. వివిధ ప్రాంతాల రిటైల్ ఔట్‌లెట్లకు ఫెడరేషన్ ద్వారా చేపలను సరఫరా చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఫరిధిలో మొబైల్ ఫిష్ ఔట్‌లెట్‌లను ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోడ్ ముగిసిన వెంటనే వాటిని ప్రారంభిస్తామని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ వెల్లడించారు. ఈ సమావేశంలొ పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యదర్శి అనిత రాజేంద్ర,మత్సశాఖ కమీషనర్ లచ్చిరాం భూక్యా తదితక అధికారలు పాల్గొన్నారు.

New technology for fisheries sector soon in the state