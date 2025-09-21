Monday, September 22, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాశి ఫలాలు

సోమవారం రాశి ఫలాలు (22-09-2025)

3
- Advertisement -
new telugu rasi phalalu
- Advertisement -

మేషం –  ప్రతి విషయం మొదట నింపాదిగా సాగినప్పటికీ తుది ఫలితాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి సాధిస్తారు. అనుకోని అవకాశాలను నేర్పుగా అందిపుచ్చుకుంటారు.

వృషభం – కార్యాలయంలో పని భారం అధికంగా ఉంటుంది. పొదుపు పథకాలను నామమాత్రంగా పాటించగలుగుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే ఉంటుంది.

మిథునం – ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు ఎదురైనా అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఆరోగ్యం,  ఆహారం విషయాలలో మెలకువలు పాటించండి. కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు.

కర్కాటకం – కీలక నిర్ణయాలలో సొంత ఆలోచనలు శ్రేయస్కరం. రెండు మూడు రకాలుగా ఆర్థిక లాభాలు పొందగలుగుతారు. డాక్యుమెంటేషన్ లో మీకు తెలియకుండానే సాంకేతిక లోపాలు దొర్లే అవకాశం ఉంది.

సింహం – వృత్తి వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. సంతానం నూతన విద్య ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. సన్నిహితుల సహాయం పొందగలుగుతారు.

కన్య –  చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు నిదానంగా కార్యరూపం దాలుస్తాయి. భూవివాదాలు తీరి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

తుల – నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు ఎదురైన అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. సామాజిక సేవా సంస్థలలో పాలుపంచుకుంటారు.

వృశ్చికం – అనుకున్న దానికంటే రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. వాహనానికి సంబంధించిన విషయాలు తాత్కాలికంగా వాయిదా వేయడం మంచిది. స్వల్ప ధన లాభ సూచన.

ధనుస్సు – విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం అన్ని విధాలా మీకు మేలు చేస్తుంది. మూర్ఖులతో వాదించడం కన్నా దూరంగా ఉండటమే మంచిది అని గ్రహించండి.

మకరం – వృత్తి ఉద్యోగాలపరంగా మంచి మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. అంతరంగీక మిత్రుల నుండి సలహాలు సూచనలు ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు.

కుంభం – చేపట్టిన కార్యక్రమాలు నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామి నుండి స్వల్ప ధన లాభం పొందుతారు. మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించే విధంగా కొన్ని సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి.

మీనం – మీరు శ్రమించిన ఒకానొక వ్యవహారంలో లాభం వస్తుంది. ఒక తిరుగులేని అరుదైన విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలలో జాగ్రత్తలు వహించాలి.

Weekly rasi phalalu next week

 

- Advertisement -
Previous article
ప్లాన్ బీ అవసరమే!

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

ప్లాన్ బీ అవసరమే!

ట్రంప్ రహస్య లేఖ బట్టబయలు

భారత్‌లో కనిపించని ఈ ఏడాది చివరి సూర్యగ్రహణం

ఏడు యుద్ధాలు ఆపా.. ‘నోబెల్’ నాకే ఇవ్వాలి?: ట్రంప్

రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు

డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన కారు.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి

అమర వీరుల కుటుంబాలకు 25 వేల పెన్షన్ ఇవ్వాలి: కోదండరాం

తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే తాట తీస్తాం: సామ రాంమోహన్ రెడ్డి

విద్యాహక్కు చట్టాన్ని సవరించాలి: కిషన్‌రెడ్డి

స్నేహితుడి ఇంటికే కన్నం.. ఆడవేషంలో వచ్చి చోరీ చేసిన నిందితుడు

పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఈ 7 పూర్వ షరతులు పాటించాలి:జీవన్ కుమార్

గాజాపై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు… 34 మంది మృతి

ప్రసార భారతి సిఈవో కెఎస్ శర్మ మృతి

నా కుటుంబ నుంచి నన్ను దూరం చేసిన వాళ్లని వదలను: కవిత

సూపర్‌ 4: టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత్

‘ఒజి’ టికెట్‌ను రూ.1.29 లక్షలు దక్కించుకున్న ఫ్యాన్

ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ భూ నిర్వాసితులకు అండగా ఉంటాం: కోదండరాం

రేపటి నుంచి గ్రూప్ 2 సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్

‘కొత్త లోకా’ ఒటిటి రిలీజ్.. దుల్కర్ ఏమన్నారంటే..

జిఎస్టితో ‘వన్‌ నేషన్‌-వన్‌ ట్యాక్స్’ కల సాకారం: మోడీ

నిజానికి మ్యాచ్‌కు ఉన్న హైప్‌ను తక్కువ చేయలేదు: అశ్విన్

చరిత్ర సృష్టించిన వేల్ కుమార్.. రెండు స్వర్ణ పతకాలు

బిఆర్‌ఎస్ కూలిపోయే కాళేశ్వరం కట్టింది: ఉత్తమ్

బిసిసిఐ అధ్యక్షుడిగా కొత్త పేరు.. అతనో ఫస్ట్‌క్లాస్ క్రికెటర్

చిట్టి తల్లీ నిశ్చింతగా చదువుకో.. కెజిబివిలో సీటు ఇప్పించే బాధ్యత నాది: లోకేష్

ఆ విషయంలో చిన్నపిల్లాడిలా జగన్‌ మారాం చేస్తున్నారు: హోంమంత్రి

కెఎ పాల్‌పై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు

వరద బాధితులకు సాయం అందించడంలో ప్రభుత్వం విఫలం: హరీష్ రావు

శంకర్ అంత్యక్రియల్లో భావోద్వేగంతో భార్య డ్యాన్స్

గాజులరామారంలో భూకబ్జా చేసింది ఎంఎల్ఎ వివేకానందనే: కూన శ్రీశైలం గౌడ్

తిరుమల పరకామణి వ్యవహారంపై భూమన సంచలన వ్యాఖ్యలు

గాజులరామారంలో 275 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం: రంగానాథ్

‘ఒ’ బదులు ‘బి’ బ్లడ్ గ్రూపు ఎక్కించారు… ఎంజిఎం వైద్యుల నిర్వాకం

గుడివాడ ఎంఎల్ఎను అడ్డుకున్న మహిళలు

రాయదుర్గంలో స్కూటీని ఢీకొట్టిన కారు: ఇద్దరు యువకులు మృతి

డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన కారు: ముగ్గురు మృతి

బాలీవుడ్‌లో బంపర్ ఆఫర్

ఆసియా కప్.. నేడు భారత్-పాక్ సూపర్ 4 పోరు..

టెకీలపై ట్రంప్ పిడుగు

నేటి నుంచి బతుకమ్మ

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.