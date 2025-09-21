new telugu rasi phalalu

మేషం – ప్రతి విషయం మొదట నింపాదిగా సాగినప్పటికీ తుది ఫలితాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి సాధిస్తారు. అనుకోని అవకాశాలను నేర్పుగా అందిపుచ్చుకుంటారు.
వృషభం – కార్యాలయంలో పని భారం అధికంగా ఉంటుంది. పొదుపు పథకాలను నామమాత్రంగా పాటించగలుగుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే ఉంటుంది.
మిథునం – ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు ఎదురైనా అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఆరోగ్యం, ఆహారం విషయాలలో మెలకువలు పాటించండి. కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు.
కర్కాటకం – కీలక నిర్ణయాలలో సొంత ఆలోచనలు శ్రేయస్కరం. రెండు మూడు రకాలుగా ఆర్థిక లాభాలు పొందగలుగుతారు. డాక్యుమెంటేషన్ లో మీకు తెలియకుండానే సాంకేతిక లోపాలు దొర్లే అవకాశం ఉంది.
సింహం – వృత్తి వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. సంతానం నూతన విద్య ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. సన్నిహితుల సహాయం పొందగలుగుతారు.
కన్య – చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు నిదానంగా కార్యరూపం దాలుస్తాయి. భూవివాదాలు తీరి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
తుల – నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు ఎదురైన అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. సామాజిక సేవా సంస్థలలో పాలుపంచుకుంటారు.
వృశ్చికం – అనుకున్న దానికంటే రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. వాహనానికి సంబంధించిన విషయాలు తాత్కాలికంగా వాయిదా వేయడం మంచిది. స్వల్ప ధన లాభ సూచన.
ధనుస్సు – విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం అన్ని విధాలా మీకు మేలు చేస్తుంది. మూర్ఖులతో వాదించడం కన్నా దూరంగా ఉండటమే మంచిది అని గ్రహించండి.
మకరం – వృత్తి ఉద్యోగాలపరంగా మంచి మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. అంతరంగీక మిత్రుల నుండి సలహాలు సూచనలు ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు.
కుంభం – చేపట్టిన కార్యక్రమాలు నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామి నుండి స్వల్ప ధన లాభం పొందుతారు. మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించే విధంగా కొన్ని సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి.
మీనం – మీరు శ్రమించిన ఒకానొక వ్యవహారంలో లాభం వస్తుంది. ఒక తిరుగులేని అరుదైన విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలలో జాగ్రత్తలు వహించాలి.