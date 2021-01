కొత్త కరోనా వేరియంట్ అత్యంత ప్రాణాంతకం: బ్రిటన్ ప్రధాని జాన్సన్

లండన్ : గత ఏడాది ఆఖరులో బ్రిటన్‌లో బయటపడిన కొత్తరకం కరోనా వైరస్ చాలా ప్రాణాంతకమైందని సాక్షాధారాల బట్టి తెలుస్తోందని, ఈ అన్ని రకాల కరోనా వేరియంట్లపై ఫైజర్, ఆస్ట్రాజెనెకా వ్యాక్సిన్లు సమర్థంగా పనిచేస్తున్నాయని బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ స్పష్టం చేశారు. న్యూ అండ్ ఎమెర్జింగ్ రెస్పిరేటరీ వైరస్ థ్రెట్స్ అడ్వైజరీ గ్రూప్ (ఎన్‌ఇఆర్‌విటిఎజి)శాస్త్రవేత్తల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం జాన్సన్ కొత్తరకం వైరస్ గురించి వివరించారు. లండన్ , ఆగ్నేయ లండన్ ప్రాంతంలో మొదట బయటపడిన ఈ కొత్తరకం వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందడమే కాకుండా మరణాల రేటు కూడా పెరిగిందని చెప్పారు. సెప్టెంబర్‌లో కెంట్‌లో ఈ కొత్త కరోనా వేరియంట్‌ను కనుగొనడమైందని, ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్, ఉత్తర ఐర్లాండ్‌ల్లో చాలా సాధారణ వైరస్‌గా మారిందని, మరో 50 దేశాలకు వ్యాపించిందని చెప్పారు.

పాత వైరస్‌తో పోలిస్తే ఈ కొత్త వేరియంట్ చాలా రిస్కుతో కూడినదని, ప్రభుత్వ ఛీఫ్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ సర్ పాట్రిక్ వేలన్స్ చెప్పారు. డేటా అంత ధ్రువీకరించినది కాకున్నా అరవై ఏళ్ల వయస్సు వయోవృద్ధులకు ఈ కొత్త వేరియంట్‌తో రిస్కు ఎక్కువని, పాతవైరస్ వెయ్యిమందిలో పది మందికి ప్రాణాంతకం కాగా, కొత్త వేరియంట్ వెయ్యి మందిలో 13 మందికి ప్రాణాంతకమౌతోందని హెచ్చరించారు. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతోందని ఇదివరకటి వైరస్‌కు బాధితులైన వారు కొత్త వేరియంట్‌కు తట్టుకోగలుగుతున్నారని తెలుస్తోందని చెప్పారు. మరికొన్ని రోజులు కరోనా నిబంధనలను పాటిస్తూ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ముప్పు తగ్గిపోతుందని హామీ ఇచ్చారు. వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమంతో ఊహించలేని ఫలితాలు వస్తున్నాయని, రెండు డోస్ వ్యాక్సిన్ల మొదటి డోసును 5.4 మిలియన్ మంది తీసుకున్నారని గత 24 గంటల్లో నాలుగు లక్షల కొత్త డోస్‌లు పంపిణీ అయ్యాయని జాన్సన్ వెల్లడించారు.

New UK variant of coronavirus may be more deadly