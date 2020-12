దుబాయి: న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ జట్టు టెస్టు ర్యాంకింగ్స్‌లో తొలిసారి అగ్రస్థానానికి చేరుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన తొలి టెస్టులో విజయం సాధించిన న్యూజిలాండ్ తన టెస్టు చరిత్రలోనే మొదటిసారి టాప్ ర్యాంక్‌కు దూసుకెళ్లింది. ఇప్పటి వరకు అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఆస్ట్రేలియాను వెనక్కి నెట్టి న్యూజిలాండ్ అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఇటీవల కాలంలో టెస్టుల్లో కివీస్ వరుస విజయాలు సాధిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా పాకిస్థాన్‌తో మౌంట్ మాంగనూయిలో జరిగిన మొదటి టెస్టులో 101 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో కివీస్ తొలిసారి టెస్టుల్లో నంబర్‌వన్ ర్యాంక్‌ను దక్కించుకుంది. ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్ 117 రేటింగ్ పాయింట్లతో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. ఆస్ట్రేలియా 116 పాయింట్లతో రెండో ర్యాంక్‌కు పడిపోయింది.

భారత్ తన మూడో ర్యాంక్‌ను కాపాడుకుంది. ఇదిలావుండగా పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన హోరాహోరీ మ్యాచ్‌లో నెగ్గడంతో కివీస్‌కు టాప్ ర్యాంక్ వరించింది. సుదీర్ఘ క్రికెట్ ప్రస్థానంలో కివీస్ టెస్టుల్లో ప్రథమ ర్యాంక్‌ను అందుకోవడం ఇదే తొలిసారి. ఇటీవలే వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన టెస్టు సిరీస్‌లో కూడా కివీస్ విజయం సాధించింది. తాజాగా పాకిస్థాన్‌పై కూడా తొలి టెస్టులో విజయం సాధించడంతో కివీస్ ఖాతాలో 117 రేటింగ్ పాయింట్లు చేరాయి. దీంతో ఆస్ట్రేలియాను రెండో స్థానానికి నెట్టి న్యూజిలాండ్ టాప్ ర్యాంక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఇదిలావుంటే మూడో స్థానంలో ఉన్న 115 పాయింట్లతో ఉంది. ఆస్ట్రేలియాపై మిగిలిన రెండు టెస్టుల్లో గెలిస్తే టీమిండియా అగ్రస్థానానికి చేరుకున్న ఆశ్చర్యం లేదు. అయితే పాకిస్థాన్‌తో జరిగే రెండో టెస్టులో న్యూజిలాండ్ ఓడితేనే ఇది సాధ్యమవుతోంది.

పాక్‌పై ఘన విజయ

పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన తొలి టెస్టులో న్యూజిలాండ్ 101 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో సిరీస్‌లో 10 ఆధిక్యాన్ని అందుకుంది. 273 పరుగుల లక్షంతో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పాకిస్థాన్‌ను కివీస్ బౌలర్లు తక్కువ స్కోరుకే పరిమితం చేశారు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లు సమష్టిగా రాణించడంతో పాకిస్థాన్ బుధవారం చివరి రోజు 271 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఫవాద్ ఆలమ్ (102) అద్భుత సెంచరీ సాధించి అలరించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. కివీస్ బౌలర్లను దీటుగా ఎదుర్కొన్న ఫవాద్ చిరస్మరణీయ శతకం సాధించాడు. రిజ్వాన్ కెప్టెన్సీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. వీరిద్దరూ తప్ప మిగతావారు విఫలం కావడంతో పాక్‌కు ఓటమి తప్పలేదు. కివీస్ బౌలర్లలో సౌథి, బౌల్ట్, జెమిసన్, వాగ్నర్, సాంట్నర్‌లు రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు.

New Zealand for first time No 1 in ICC Test Rankings