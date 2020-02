కివీస్ టార్గెట్ -348

హమీల్టన్: భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో టీమిండియా 50 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 347 పరుగులు చేసింది. కీవిస్ ముందు 348 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ ఉంచింది. శ్రేయస్ అయ్యర్ సెంచరీతో కదం తొక్కాడు. అయ్యర్ 101 బంతుల్లో వంద పరుగులు చేశాడు. అయ్యర్ 103 పరుగులు చేసి సౌథీ బౌలింగ్‌లో శాంట్నార్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి మైదానం వీడాడు. కెఎల్, రాహుల్ ధాటిగా ఆడుతూ హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. రాహుల్ 64 బంతుల్లో 88 పరుగులు చేసి నాటౌట్ గా నిలిచాడు. జాదవ్ 15 బంతుల్లో 26 పరుగులు చేశాడు. భారత్ బ్యాట్స్‌మెన్లలో పృధ్వీషా (20), అగర్వాల్(32), విరాట్ కోహ్లీ(51) పరుగులు చేసి ఔటయ్యారు. రెండో వికెట్‌పై శ్రేయస్ అయ్యర్, విరాట్ కోహ్లీ వంద పరుగులు భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. మూడో వికెట్‌పై కెఎల్ రాహుల్, శ్రేయస్ అయ్యర్ 136 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. కివీస్ బౌలర్లలో సౌథీ రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా గ్రాండ్‌హోమ్, సోధీ తలో ఒక వికెట్ తీశారు.

New zealand Target is 360 runs in Ind vs NZ 1st ODI