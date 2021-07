ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు 95 శాతం స్థానికులకే

రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలకూ సమాన అవకాశాలు

ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాలు రెండింట స్థానికులకు సింహభాగం దక్కాలన్న స్ఫూర్తితో పనిచేస్తున్నాం

ప్రైవేట్ రంగంలో స్థానికులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే సంస్థలకు ప్రత్యేక రాయితీలిస్తాం

కొత్త జోనల్ వ్యవస్థను ఆమోదించిన సిఎం కెసిఆర్‌కు, ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు : మంత్రి కెటిఆర్

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన నూతన జోనల్ వ్యవస్థ ద్వారా రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు ఉద్యోగ, విద్య అవకాశాల్లో సమాన వాటా దక్కుతుందని మంత్రి కెటిఆర్ అన్నారు. గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఉన్న పాత జోనల్ వ్యవస్థను ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్‌రావు పూర్తిగా రద్దు చేసి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారన్నారు. దీంతో తెలంగాణ లోని అన్ని ప్రాంతాల ఆకాంక్షల మేరకు నూతన జోనల్ వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకుందని మంత్రి కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. కొత్త జోనల్ వ్యవస్థలో రాష్ట్రంలో 7 జోన్లు, 2 మల్టీ జోన్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. దీంతో దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అత్యధికంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు స్థానికులకే దక్కుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు సుదీర్ఘ కసరత్తు చేసి గొప్ప విజన్ తో జోనల్ వ్యవస్థను పునర్వ్యవస్థీకరించి అమలులోకి తీసుకు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్‌రావుకు ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు పాలన ప్రయోజనాలను ప్రజలకు వేగంగా తీసుకువెళ్లేందుకు జిల్లాలను పునర్వ్యవస్థీకరణ చేయడం తోపాటు, ఆయా జిల్లాలను ప్రత్యేక జోన్లుగా వర్గీకరించడం వలన, జిల్లా స్థాయి పోస్టయిన జూనియర్ అసిస్టెంట్ నుంచి మొదలుకొని జోన్లు, మల్టీ జోన్ ఉద్యోగాల వరకు ఉన్న అన్ని స్థాయిల ఉద్యోగాల్లో రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల స్థానిక ప్రజలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు న్యాయం జరుగుతుందని శుక్రవారం విడుదల చేసిన ఒక పత్రికా ప్రకటనలో మంత్రి కెటిఆర్ అభిప్రాయపడ్డారు.

నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ములుగు, నారాయణ్ పేట జిల్లాలను ఆయా జోన్లలో చేర్చి చట్టబద్ధం చేయడంతో పాటు, వికారాబాద్ జిల్లా ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు ఆ జిల్లాను చార్మినార్ జోన్ పరిధిలోకి తేవడం పట్ల ఆయా జిల్లాల ప్రజల తరఫున ముఖ్యమంత్రికి, ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానని కెటిఆర్ అన్నారు. ఇప్పటికే టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని మించి వివిధ శాఖల ద్వారా 1,33,000 చిలుకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను రాష్ట్ర యువతకి అందించామన్నారు. కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కల్పనే కాకుండా గత ఏడేళ్లలో టిఎస్ ఐపాస్ విధానం ద్వారా లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు, వేల పరిశ్రమలు రాష్ట్రంలోకి ఆకర్శించగలిగామన్నారు.

తద్వారా సుమారు 15 లక్షల ఉద్యోగాలు ప్రైవేటు రంగంలో వచ్చాయన్నారు. ఒకవైపు ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఉద్యోగాల్లో 95 శాతం స్థానికులకే అవకాశాలు దక్కేలా నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం, ప్రైవేట్ కంపెనీలలో ఇక్కడి యువతకు మరిన్ని ఉద్యోగాలు ఇస్తే వారికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చేలా మరో విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ గుర్తు చేశారు.. అటు ప్రభుత్వ, ఇటు ప్రైవేటు రంగాల్లో స్థానిక యువతకు అత్యధిక ఉపాధి అవకాశాలు దొరికేలా చర్యలు తీసుకుటున్న సిఎంకు రాష్ట్ర ప్రజలు, యువత పక్షాన మరొక్క మారు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నట్లు వ్యాఖ్యానించారు.

New zonal system will ensure justice to locals says minister ktr