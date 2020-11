మేకిన్ ఇండియా బాకానే

రైతుల ఆదాయం డబుల్ డబ్బా

బిజెపి జంతర్‌మంతర్

భారత్ ప్రగతి లెక్కలివే

స్టాటిస్టా 2020 తేల్చిన నిజాలు

న్యూఢిల్లీ : నయాభారత్, మేకిన్ ఇండియా వయా రైతాంగ ఆదాయం రెండింతలు వంటి పలు బిజెపి నిత్యపల్లవులు జంతర్‌మంతర్ సాక్షిగా చిందరవందర అయ్యాయి. దేశాన్ని అన్ని రంగాలలో తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు ప్రకటించిన బిజెపి అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి సాధించిన ప్రగతి గతి గణాంకాలతో సుస్పష్టం అయింది. ప్రముఖ గణాంకాల సంస్థల స్టాటిస్టా తాజాగా వెలువరించిన లెక్కలతో నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అంతా స్వదేశీ, దేశీయ సరుకుల తయారీ అంటూ చెపుతున్న మేకిన్ ఇండియా ఇప్పుడు రక్షణ రంగం ఆది నుంచి కూడా వివిధ స్థాయిల్లో ఇతర దేశాల నుంచి తరలివస్తున్న యుద్ధ విమానాలు ఇతరత్రా అధునాతన సాధనసంపత్తుల నడుమ డీలా పడింది. రైతులకు రెండింతల ఆదాయం రికార్డుల ప్రామాణాలు, వారి సన్నగిల్లిన ఫాయిదాల నడుమ వెలవెల పోతోందని తేలింది.

వ్యవసాయ నూతన చట్టాలతో సరికొత్త గుదిబండలు తగిలించుకున్న రైతాంగం ప్రధాని నుంచి నేరుగా ఖాతాలలోకి వచ్చిరాని వార్షిక డబ్బు జమల కోసం ఎదురుచూస్తోందని వెల్లడైంది. మేకిన్ ఇండియా మూల్గుతోంది. రైతాంగ రెండింతల ఆదాయం మొదటికే మోసంగా మారింది. వివిధ స్థాయిల్లో 2014 నుంచి 2019 కోవిడ్ దశ వరకూ చోటుచేసుకున్న అధో ప్రగతి క్రమం లెక్కల చిట్టాల్లో తిలకిస్తే చెప్పే దానికి ఉన్నదానికి ఉన్న నక్కలోకపు నాగలోకపు మధ్య తేడాను సూచిస్తోందని వెల్లడైంది. 2014లో జిడిపిలో వ్యవసాయ రంగ వాటా 16.79 శాతం . 2019లో ఇది 15.96 శాతానికి చతికిల పడింది. ఈ విధంగా వ్యవసాయరంగం ద్వారా ఆదాయంలో కోత 0.83 శాతం పడిపోయింది.

పరిశ్రమల నుంచి తలసరి ఆదాయ ప్రగతి (జిడిపి)కి 2014లో దక్కిన వాటా 27.66 శాతం. 2019లో ఈ ఇండస్ట్రీ జిడిపి వాటా 24.88 శాతంగా ఉంది, 2.78 శాతం పరిశ్రమల ద్వారా రాబడికి గండి పడింది. ఇక సేవా విభాగాల నుంచి జిడిపి వాటాలో 2.06 శాతం పెరుగుదల కన్పించింది. 2014లో సేవారంగం నుంచి ఆదాయం జిడిపిలో 47.82 శాతంగా ఉంది. ఇప్పుడు 2019లో ఇది 49.88 శాతానికి చేరుకుంది. ఈ విషయాలతో కూడిన వివరాలను స్టాటిస్టా 2020 గణాంకాల ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రతి రంగం అందులో సాధించిన ప్రగతి ఈ మధ్యకాలంలో వాటిద్వారా దక్కిన ఆదాయం తద్వారా పెరిగిన లేదా తరిగిన తలసరి ఆదాయం పెరిగిన తలకింత అప్పుల లెక్కలన్నింటినీ ఈ అధ్యయనంలో లెక్కలతో తేల్చారు.

దీని మేరకు చూస్తే బిజెపికి అత్యంత ప్రాణప్రదం, ఆద్యంతం ప్రతిష్టాత్మకం అని ప్రధాని మోడీ చెపుతూ వస్తున్న రెండు ముఖ్యాంశాలు మేకిన్ ఇండియా నయాభారత్ ముఖద్వారం కానీ, వ్యవసాయానికి సాయం అనే రైతాంగానికి రెండింతల ఆదాయ వైనం కానీ సరైన రీతిలో ఫలించలేదని స్పష్టం అయింది. అయితే ఈ రెండు అంశాల లెక్కలతోనే బిజెపి పలు రాష్ట్రాలలో ఇప్పుడు ఎన్నికల దశలో ఓటర్లకు పాచికలను విసురుతోంది. అయితే తక్కువ స్థాయిని ఎక్కువ స్థాయికి చేర్చి చిత్రీకించి చూపడం ద్వారా ఓట్లకు వలేసి అధికారపు విస్తరణకు పాట్లుపడుతోందని స్పష్టం అయింది. వివిధ అంశాలపై మార్కెట్ పరిణామాలు, జరుగుతోన్న మార్పులు చేర్పులను సమీకరించే గణాంకాల పోర్టల్, మార్కెట్ డాటా వేదికగా స్టాటిస్టా నిలుస్తోంది. ఈ వేదిక నుంచి వెలుగులోకి వచ్చిన లెక్కలు అసలు వాస్తవికతను కోడై కూస్తున్నాయి.

ఇక దేశంలో నెలలో పెరిగిన నిరుద్యోగ రేటు

దేశంలో సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ మధ్య కాలంలోనే నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగింది. సెప్టెంబర్‌లో నిరుద్యోగ స్థాయి 6.67 శాతంగా ఉంది. ఇది అక్టోబర్‌లో 6.98 శాతానికి పెరిగిందని సిఎంఐఇ డాటా ద్వారా వెల్లడైంది. పట్టణ ప్రాంతాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ ఈ పరిస్థితి ఉందని ఈ గణాంకాలతో స్పష్టం అయింది.దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ హెచ్చరికలు వెలువరించే సంస్థగా ఈ సిఎంఐఇకి పేరుంది.

