హైదరాబాద్ : పవర్‌స్టార్‌ పవన్‌కళ్యాణ్‌ 27వ సినిమాగా ‘హరిహర వీరమల్లు’ వస్తోంది. ఈ సినిమాకు క్రిష్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎ.ఎం.రత్నం ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ఇద్ద‌రు హీరోయిన్స్ ఉండనున్నారు. ఇందులో ఒక‌రు నిధి అగ‌ర్వాల్ కాగా, జాక్వ‌లైన్ ఫెర్నాండెజ్ మ‌రో హీరోయిన్‌ గా నటిస్తున్నారు. నిధి అగ‌ర్వాల్ పుట్టిన‌రోజును పురస్కరించుకుని మంగ‌ళ‌వారం ఆమె లుక్ ను విడుదల చేశారు. పంచ‌మి అనే పాత్ర‌లో నిధి అగ‌ర్వాల్ నటిస్తున్నారు. నిధి లుక్ ఆకట్టుకునేవిధంగా ఉంది. 17వ శతాబ్దానికి చెంది మొఘల్‌ కాలం, కుతుబ్ షాహీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సినిమా తెరకెక్కుతుందని నిర్మాత రత్నం తెలిపారు. ఈ సినిమాలో పవన్‌కళ్యాణ్‌ బందిపోటుగా నటిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమాలో ప‌వ‌న్‌క‌ళ్యాణ్‌కు సంబంధించిన చిన్న‌ ప్రోమో విడుద‌లై ఆకట్టుకున్న విషయం తెలిసిందే. బాలీవుడ్ స్టార్ అర్జున్ రాంపాల్ ఇందులో మొఘ‌ల్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి ఔరంగ‌జేబు పాత్ర‌లో నటిస్తున్నారు. వ‌చ్చే ఏడాదిలో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.

