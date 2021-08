ఐపిఒల లిస్టింగ్ అదుర్స్

ఇష్యూలు సురక్షితమేనా? కాదా?

రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు

ముంబై : ఐపిఒ (ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్)లు దలాల్ స్ట్రీట్‌లో సత్తా చాటుతున్నాయి. గత కొద్ది వారాలుగా వచ్చిన కొత్త లిస్టింగ్ సంస్థలను చూస్తే, ఈ ఐపిఒల ప్రవాహం ఇక్కడితో ఆగేలా లేదు. మరిన్ని స్టార్టప్‌లు మార్కెట్లోకి వచ్చేందుకు ఇదే సరైన సమయం భావిస్తున్నాయి. ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థ జొమాటో ఐపిఒను పరిశీలిస్తే రికార్డు స్థాయి ప్రీమియంతో మార్కెట్లో లిస్ట్ అయింది. పబ్లిక్ ఆఫరింగ్‌కు మంచి డిమాండ్ ఉందని ఈ ఐపిఒ స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు గత రెండేళ్లుగా నిఫ్టీ 50 సూచీ కూడా 40 శాతానికి పెరిగింది. 2014 నుంచి చూస్తే గరిష్ఠ స్థాయిలో ఉంది.

ఈ ర్యాలీ ఎంత కాలం ఉండనుంది? ఐపిఒల పరిస్థితి ఏమిటి? అనేదానిపై ప్రైమ్ డేటాబేస్ గ్రూప్ ఎండి ప్రణవ్ హల్దియా స్పందించారు. ఐపిఒలు ఇప్పటికీ ప్రమాదకరమైన ఆస్తులేనని, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు వాటి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆయన హెచ్చరించారు. స్టాక్ మార్కెట్లు ముందుకే చూస్తున్నాయని, దీంతో ఐపిఒలు కూడా బంపర్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాయని అన్నారు. కానీ వీటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు. జొమాటో ఐపిఒ రూ.76 శ్రేణి వద్ద వచ్చి, ఇప్పుడు రూ.134.50 వద్ద రెట్టింపు స్థాయిలో ఉంది. త్వరలో పేటీఎం, బైజుస్ వంటి సంస్థలు కూడా మార్కెట్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.

మార్కెట్లు ఎలా ఉండనున్నాయ్?

దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లు రోజూ ర్యాలీని కొనసాగిస్తూ గరిష్ఠ స్థాయిలో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. రిటైలర్లు స్టాక్‌మార్కెట్లో పాల్గొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే మార్కెట్లు ఇప్పుడు గరిష్ఠ స్థాయిలో కొనసాగుతుంది. దీని వల్ల ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు సరైన సమయమేది? దీనికి నిపుణులు ఇప్పట్లో కరెక్షన్ తప్ప బేర్ మార్కెట్ ఉండకపోవచ్చని సమాధానమిస్తున్నారు. అయితే కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ద్రవ్యోల్బణం గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. ఇప్పుడిప్పుడే ఇది నియంత్రణలోకి వస్తోంది. ఆర్‌బిఐ ఈ విషయంలో పలు చర్యలు కూడా చేపడుతూ, వడ్డీ రేట్లను పెంచడం లేదు. యథాతథంగా రెపో రేట్లను కొనసాగిస్తోంది.

ప్రభుత్వం, ఆర్‌బిఐ ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణలోకి వస్తోందని చెబుతున్నాయి. ఇక అంతర్జాతీయంగా మార్కెట్ల విషయానికొస్తే, యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీ రేట్లు పెంచింది. భవిష్యత్‌లో ఫెడ్ రిజర్వు తీసుకునే నిర్ణయాలు మార్కెట్లకు కీలకం కానున్నాయి. మరోవైపు కరోనా మహమ్మారి మొదటి, రెండో వేవ్ ఇప్పటికే భారీ ప్రభావం చూపాయి. థర్డ్ వేవ్ గనుక వస్తే పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికి వస్తుందనే ఆందోళనలు ఉన్నాయి. కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా పుంజుకుని సాధారణ స్థితికి చేరుకుందని భారతీయ ఆర్థిక నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. మళ్లీ థర్డ్ వేవ్ ఉంటే పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా మారే అవకాశముంటుంది.

ఆల్‌టైమ్ హైలో సూచీలు

దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లు గురువారం సెలవు కారణంగా పనిచేయలేదు. మొహర్రం పండుగ సందర్భంగా సెలవు ఉండడడంతో మార్కెట్లు మూసివేయగా, శుక్రవారం మళ్లీ ప్రారంభంకానున్నాయి. బుధవారం సెన్సెక్స్ 56 వేల పాయింట్ల మార్కును దాటింది. ట్రేడింగ్ సమయంలోసెన్సెక్స్ గరిష్ఠ స్థాయిలో 56,118.57 పాయింట్లను తాకింది. అయితే తరువాత ఆఖరి సమయంలో సెన్సెక్స్ 162.78 పాయింట్లు లేదా 0.29 శాతం నష్టపోయి 55,629 వద్ద ముగిసింది. అదేవిధంగా నిఫ్టీ కూడా 45.75 పాయింట్లు లేదా 0.28 శాతం పడిపోయి 16,568.85 వద్ద స్థిరపడింది.

ఇంట్రాడేలో నిఫ్టీ ఆల్‌టైమ్ గరిష్ట స్థాయి 16,701.85 పాయింట్లను తాకింది. సెన్సెక్స్ కంపెనీలలో కోటక్ బ్యాంక్ స్టాక్ అత్యధికంగా 2.09 శాతం నష్టపోయింది. ఆ తర్వాత ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, పవర్‌గ్రిడ్, ఇండస్‌ఇండ్ బ్యాంక్, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి, యాక్సిస్ బ్యాంక్, మారుతి కూడా నష్టాల్లో ముగిశాయి. మరోవైపు అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, బజాజ్ ఫిన్‌సర్వ్, నెస్లే ఇండియా, బజాజ్ ఆటో లాభపడ్డాయి. మార్కెట్లు ప్రతిరోజూ పాత రికార్డును చేరిపేసి కొత్త రికార్డులను నెలకొల్పుతున్నాయి. బిఎస్‌ఇ ఇండెక్స్ మార్కెట్ క్యాపిటల్ రూ.240.86 లక్షల కోట్ల గరిష్టానికి చేరుకుంది.

