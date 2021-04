నైట్ కర్ఫూ మరో వారం పొడిగింపు

హైదరాబాద్: తెలంగాణలో నైట్ కర్ఫూని పొడిగించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ కారణంగా రాష్ట్రంలో తొలుత ఏప్రిల్ 30 వరకు కర్ఫూ విధించారు. అయితే రాష్ట్రంలో కోవిడ్ కేసులు తగ్గుముఖం పట్టకపోవడం, దేశవ్యాప్తంగా పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉండటంతో కర్ఫూని పొడిగించాలని నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు అధికార యంత్రాంగం నుంచి సమాచారం. శుక్రవారం ఈ విషయమై రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్‌కుమార్ ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ భేటీలో మరో వారం రోజుల పాటు కర్ఫూని పొడిగించాలని నిర్ణయం తీసు కున్నారు. మే 1వ తేదీ నుంచి మే 8వ తేదీ వరకు కర్ఫూని పొడిగిస్తూ జీవో జారీ చేశారు.

కర్ఫూ నుంచి ఆసుపత్రలు, ఫార్మసీలు, ల్యాబ్‌లకు మినహాయింపు నిచ్చింది. వాస్తవానికి శుక్రవారం నాడు కరోనా పరిస్థితులపై ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ సమీక్ష నిర్వహించాల్సి ఉంది. సిఎస్‌తో పాటు తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్యశాఖ, హోంశాఖ అధికారులతో కరోనా కట్టడికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఆయన చర్చించాల్సి ఉంది. అంతలోనే కోర్టులో విచారణ జరగడం, వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆదేశించడంతో కేవలం నైట్ కర్ఫూని ప్రభుత్వం పొడిగించింది. ఆదేశాలను పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్లు, పోలీసు కమిషనర్లు, ఎస్పీలను సిఎస్ ఆదేశించారు. తెలంగాణలో లాక్‌డౌన్ ఉండదని ఇప్పటికే ఆరోగ్య మంత్రి ఈటల రాజేందర్ స్పష్టం చేసిన సంగతి విదితమే.

Night curfew extended by one more week in Telangana