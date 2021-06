సిఎం కెసిఆర్‌కు నిరంజన్ లేఖ

హైదరాబాద్ : పూర్వ ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గము నుండి అసెంబ్లీకి 5 సార్లు ఎన్నికై ఆ ప్రాంత ప్రజలకే కాక యావత్ తెలంగాణ ప్రజల కోసము అహర్నిశలు కృషి చేసిన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ, మాజీ సిఎల్పీ నాయకులు స్వర్గీయ పి.జనార్ధనరెడ్డి స్మారకార్థము, హైదరాబాద్ బాలానగర్‌లో కొత్తగా నిర్మించిన ‘బాలానగర్ ప్లయ్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్‌కు పిజెఆర్ ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్‌గా పేరు పెట్టాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్‌కు ఒక లేఖ ద్వారా తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ, ఎఐసిసి సభ్యులు జి.నిరంజన్ విజ్ఞప్తి చేశారు. బాలానగర్ ప్రాంతం పిజెఆర్ హయాంలోనే అభివృద్ధి చెందింది.

1998లోనే పిజెఆర్ బాలానగర్ ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జికి ప్రపోజల్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అది ఇప్పుడు సాకారమవుతుంది. ఈ ప్రాంతంతో పిజెఆర్‌కున్న అనుబంధము తెలియనిది కాదు. ఈ ప్రాంతమంతా ఆయన అనుయూయలమయం. ఆయన అనుయూయలు ఒక పార్టీలోనే కాదు, అన్ని పార్టీలలో ఉన్నారన్నారు. తెలంగాణ మట్టిబిడ్డకు నివాళులర్పించేందుకు ఇదొక సదవకాశము. వివక్షతకు గురైన తెలంగాణ బిడ్డను, పోరాట యోధుడిని సదా స్మరించుకోవడానికి బాలానగర్ ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్‌కు ‘పిజెఆర్ ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్గా నామకరణం చేయాలని సిఎం కెసిఆర్‌కు ఆ లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు.

Niranjan letter to kcr to name balanagar flyover bridge as PJR