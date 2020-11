మహారాష్ట్ర బిజెపి నేతలకు శివసేన కౌంటర్

ముంబయి: లవ్ జిహాద్‌కు వ్యతిరేకంగా ముందు నితీష్ కుమార్ సారథ్యంలోని బీహార్ ప్రభుత్వం ఒక చట్టాన్ని తీసుకువస్తే దాన్ని అధ్యయనం చేసిన తర్వాత దాని గురించి ఆలోచిస్తామని శివసేన ఎంపి సంజయ్ రౌత్ తెలిపారు. సోమవారం నాడిక్కడ ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ… లవ్ జిహాద్‌కు వ్యతిరేకంగా ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావాలని మహారాష్ట్రలోని బిజెపి నాయకులు కొందరు కోరుతున్నారని చెప్పారు. హిందూ మహిళలను వివాహం చేసుకోవడం ద్వారా వారిని ఇస్లాం మతంలోకి మార్పిడి చేస్తున్నారన్న ఆరోపణతో లవ్ జిహాద్ అనే పదం ఇటీవల బాగా వాడుకలోకి వచ్చిన వచ్చింది. దీనిపై మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ కూడా గత వారం మాట్లాడుతూ… దేశంలో లవ్ జిహాద్ సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని, దీన్ని నిరోధించడానికి చట్టాలు రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు.

ఈ విషయంలో కొన్ని బిజెపి పాలిత రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే కొన్ని ప్రకటనలు చేశాయి. ఇదే విషయాన్ని సంజయ్ రౌత్ ప్రస్తావిస్తూ పశ్చిమ బెంగాల్ త్వరలో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని బిజెపి నాయకులు ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఉండవచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. లవ్ జిహాద్‌కు వ్యతిరేకంగా మహారాష్ట్రలో ఎప్పుడు చట్టాలు తీసుకువస్తారంటూ కొందరు రాష్ట్ర బిజెపి నాయకులు అడుగుతున్నారని, ఈ విషయాన్ని గురించి ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాక్రేతో నేటి ఉదయమే మాట్లాడానని రాజ్యసభ సభ్యుడైన రౌత్ తెలిపారు.

ఈ విషయంలో తాము చెప్పదలచుకున్నదల్లా ముందుగా బిజెపి పాలిత రాష్ట్రాలైన ఉత్తర్ ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్‌లో దీనిపై చట్టాలు తీసుకురావాలని ఆయన అన్నారు. అయితే, నితీష్ కుమార్ పాలిస్తున్న బీహార్‌లో లవ్ జిహాద్‌కు వ్యతిరేకంగా చట్టం తీసుకువస్తే దాన్ని తాము అధ్యయనం చేసి తర్వాత దాన్ని మహారాష్ట్రలో అమలు చేసే విషయం గురించి ఆలోచిస్తామని ఆయన చెప్పారు. ఆర్థిక మందగమనం, నిరుద్యోగం, ధరల పెరుగుదల వంటివి దేశంలో ప్రస్తుతం అతి ముఖ్యమైన సమస్యలని, కాని లవ్ జిహాద్ అన్నిటి కన్నా ముఖ్యమైనదని వారు భావిస్తే దాన్నే పట్టుకుని వేళ్లాడమనండి అంటూ బిజెపిని పరోక్షంగా ప్రస్తావిస్తూ రౌత్ వ్యాఖ్యానించారు.

Nitish bring Love Jihad law in bihar, then we will think